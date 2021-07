Real Madrid: Benzema rend un vibrant hommage à Varane

Manchester United a trouvé un accord avec le Real pour l'arrivée de Raphaël Varane, qui quitte Madrid quelques semaines après Sergio Ramos. Karim Benzema a rendu un bel hommage à son désormais ex-coéquipier.

Après Sergio Ramos, qui a rejoint le PSG, Raphaël Varane quitte la également le Real Madrid pour Manchester United. Ces derniers jours, les hommages se multiplient et de nombreux joueurs qui ont cotoyé le Français durant ses années madrilènes lui laissent un beau message avant de débuter sa nouvelle aventure en Angleterre.

Ce vendredi, l’attaquant Karim Benzema, au Real depuis 2009, a souhaité le meilleur à Raphael Varane dans sa nouvelle aventure du côté de Manchester, dans un post sur ses réseaux sociaux.

Benzema à Varane: "Tu es une légende ici"

"Mon frérot, que dire de plus à part que tu es une légende ici. Tu vas me manquer je te souhaite le meilleur dans ton nouveau challenge avec tout le bonheur. Tu mérites tout ce que tu as accompli et je te souhaite encore plus", écrit l’attaquant qui a retrouvé l’équipe de France, lors de l’Euro 2021.

Varane remercie le Real

Arrivé en 2011, le champion du monde 2018 a disputé 360 matchs avec les Merengue. Il a publié un message de remerciement sur ses réseaux sociaux: "Un grand merci aussi à tous les Madridistas qui m'ont toujours donné beaucoup d'amour et avec leur grande exigence m'ont poussé à faire de mon mieux et à me battre pour chaque succès. J'ai eu l'honneur de partager un vestiaire avec les meilleurs joueurs du monde."

Avec le Real Madrid, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France a remporté quatre Ligue des champions, trois Supercoupe d’Europe, quatre Coupe du monde des clubs, trois championnats d’Espagne, une coupe d’Espagne et deux Supercoupe d’Espagne. Le transfert, qui sera officiel après une période de quarantaine en raison du contexte sanitaire, est estimé à 50 millions d’euros.