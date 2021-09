Real Madrid: auteur d'un doublé, Benzema a inscrit son 200e but en Liga

Lors de la large victoire face à Majorque (6-1), Karim Benzema est entré un peu plus dans l'histoire en inscrivant ses 199e et 200e buts en Liga.

Le show Benzema se poursuit. Auteur d'un doublé et de deux passes décisives lors de la victoire face à Majorque (6-1), comptant pour la 6e journée de Liga, Karim Benzema a inscrit ses 199e et 200e buts en Liga, devenant le 10e joueur de l'histoire à atteindre ce cap symbolique. Le festival de l'ancien lyonnais a débuté dès la troisième minute, lorsque le capitaine madrilène profite d'une erreur de Gaya pour ouvrir le score. L'attaquant s'est ensuite transformé en double passeur pour Marco Asensio, avant d'inscrire un doublé tout en réussite, sa frappe contrée ayant lobée Reina. Benzema n'était pas passé loin du triplé, mais a vu son but refusé par la VAR pour une faute sur le défenseur majorcain.

Première titularisation pour Camavinga

Impliqué sur quatre buts ce mercredi soir, Karim Benzema gonfle des statistiques déjà ahurissante, puisque l'international français a déjà inscrit huit buts et délivré sept passes décisives en six matchs de championnat cette saison. Une performance qui lui a valu une ovation de la part de Santiago Bernabeu lors de sa sortie pour Luka Jovic à la 80e minute. Lors de cette rencontre, Eduardo Camavinga a également fêté sa première titularisation sous le maillot merengue, avant d'être remplacé à l'heure de jeu par Antonio Blanco.

Avec ce large succès, les Madrilènes confirment leur excellent début de saison et restent en tête de la Liga, deux points devant le rival de l'Atlético, vainqueur dans la douleur de Getafe ce mardi grâce à un doublé de Luis Suarez. Les deux équipes madrilènes prennent leurs distances sur le FC Barcelone, seulement 8e de Liga avec huit points (mais deux matchs en retard), qui affronte Cadix ce jeudi.