Real Madrid: quand Piqué trolle Casillas, considéré comme "une arnaque" par Perez

Le journal espagnol El Confidencial a révélé ce mardi des enregistrements sonores de Florentino Perez datant de 2006, où le président du Real Madrid s'en prenait vivement à Iker Casillas, le qualifiant "d'arnaque" au cours d'une conversation privée. Des révélations qui ont amusé Gérard Piqué, qui a trollé à sa manière l'ancien portier sur les réseaux sociaux.

Gérard Piqué a le goût du tacle. Que ce soit en tant que défenseur du FC Barcelone, dont il défend les couleurs depuis 2008, ou en dehors. Le champion du monde 2010 a profité d'une polémique actuellement autour de Florentino Perez, pour chambrer sur les réseaux sociaux son ancien partenaire de sélection Iker Casillas.

Le journal espagnol El Confidencial a diffusé ce mardi des écoutes de Florentino Perez, datant du 2006, où celui qui ne se trouvait alors plus comme président du Real Madrid, qualifiait Iker Casillas "d'arnaque". "Casillas n'est pas un gardien de but du Real Madrid, que voulez-vous que je vous dise?, parlait ainsi Perez à son interlocuteur. Il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. Cela a été notre grand échec. Ce qui se passe, c'est que vous avez ceux qui l'adorent, ils le veulent, ils lui parlent, je ne sais pas. Ils le défendent tellement... Eh bien, c'est l'une des grandes arnaques et la seconde est Raul."

Piqué n'épargne pas son ancien coéquipier © @Capture

Une conversation qui ressort 15 ans plus tard et qui a amusé Gérard Piqué. Sur sa dernière photo Instagram, où il s'affiche sans sa barbe en légendant "Younger" (plus jeune, NDLR), le joueur du Barça a reçu un commentaire d'un certain Iker Casillas. "Mounguer", a répondu l'ancien gardien du Real, soit un jeu de mot entre "Monguer" (pour désigner quelqu'un de stupide) et "Younger", utilisé par Piqué.

"C'est ce que Florentino a dit à ton sujet dans les enregistrements audios, non?", a trollé Gérard Piqué quelques heures plus tard, en réponse à Iker Casillas. Avec 725 matchs disputés entre 1999 et 2015, et tous les titres remportés avec le Real Madrid, difficile tout de même avec le recul de ne pas qualifier Iker Casillas de légende de la "Maison blanche". A l'issue de sa retraite sportive à l'été dernier après une expérience à Porto, Iker Casillas était revenu au Real Madrid dans un rôle de conseiller du président, de Florentino Perez évidemment. Le dirigeant madrilène a déjà annoncé de son côté qu'il compte entreprendre une action en justice après la divulgation de ces enregistrements.