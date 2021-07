Real Madrid: la réponse cinglante de Florentino Pérez, de nouveau dans la tourmente

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, via un communiqué, explique vouloir étudier les actions à entreprendre en justice après la publication, par El Confidencial, d'écoutes compromettantes où il égratigne plusieurs légendes du club.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, se retrouve une nouvelle fois au coeur de la polémique. Des écoutes ont été publiées par le média espagnol El Confidencial, où il fustige littéralement deux légendes du club: Iker Cassilas et Raul.

"Casillas n'est pas un gardien de but du Real Madrid, que voulez-vous que je vous dise ?, lâche Pérez à son interlocuteur dans le document audio. Il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. Cela a été notre grand échec. Ce qui se passe, c'est que vous avez ceux qui l'adorent, ils le veulent, ils lui parlent, je ne sais pas. Ils le défendent tellement... Eh bien, c'est l'une des grandes arnaques et la seconde est Raul. Les deux grandes escroqueries de Madrid sont Raul en premier et Casillas en second."

Pérez menace de mener une action en justice

Les propos auraient été tenus le 11 septembre 2006, quelques mois avant la fin de son premier mandat. "Les phrases reproduites sont prononcées dans des conversations enregistrées clandestinement par M. José Antonio Abellán, qui tente de les vendre depuis de nombreuses années sans succès, se défend Pérez dans un communiqué. Il est maintenant surprenant que, malgré le temps qui s'est écoulé, le journal El Confidencial les reprenne aujourd'hui. Il s'agit de phrases isolées tirées de conversations et extraites du contexte général dans lequel elles s'inscrivent."

Le président du Real Madrid s'étonne du timing: "Si elles sont reproduites aujourd'hui, alors que tant d'années se sont écoulées depuis que ces conversations ont eu lieu, je comprends que c'est dû à ma participation en tant que l'un des promoteurs de la Super League", estime Florentino Perez. Le patron du club merengue a d'ores et déjà prévu de donner suite à cette affaire puisqu'il annonce avoir saisi ses avocats afin de mener une action en justice.

L’été très agité dans les bureaux du Real Madrid. L’equipe première a repris il y a quelques semaines avec Carlo Ancelotti comme entraineur. Le coach et ses hommes débuteront la saison le 14 août prochain sur la pelouse d’Alaves.