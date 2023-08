Real Madrid: rupture du ligament croisé pour Courtois

Thibaut Courtois s'est gravement blessé à l'entraînement avec le Real Madrid: le verdict est tombé, c'est une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Catastrophe pour le Real Madrid. Thibaut Courtois s'est blessé lors de l'entraînement effectué ce jeudi. C'est grave: une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, a annoncé le club madrilène. Le gardien belge de 31 ans se serait effondré en larmes. Il va subir une opération.

"Suite aux examens effectués sur notre joueur Thibaut Courtois, il a été diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur sera opéré dans les prochains jours", a fait savoir le Real Madrid dans un communiqué.

Lunin ou une recrue ?

Une indisponibilité de plusieurs mois est à prévoir. Par conséquent, Carlo Ancelotti ne peut plus compter que sur Andriy Lunin, alors que l'effectif professionnel ne compte pas de troisième gardien officiel pour le moment (les jeunes Diego Piñeiro et Fran González sont rattachés à l'équipe B).

Mais l'Ukrainien n'a pas donné satisfaction lors de la pré-saison, à tel point que la presse madrilène a fait savoir que la porte de sortie avait été ouverte par les dirigeants. Pour le remplacer, les noms de David Soria (Getafe), Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano) et Fernando Pacheco (Espanyol) ont été cités fin juillet par le journal AS.

Ces pistes seront peut-être activées. À moins, toujours dans l'hypothèse la plus mauvaise, que le Real se tourne vers un nom plus ronflant. David De Gea est libre, tandis que Keylor Navas et Hugo Lloris sont sur le marché.