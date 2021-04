Real-Barça: 6-2, "manita", maillot tendu... Les meilleurs clasicos de Messi

Le FC Barcelone se déplace au Stade Alfredo Di Stéfano ce samedi (21h) pour y défier le Real Madrid dans un clasico au sommet, comptant pour la 30e journée de Liga. Lionel Messi y disputera à l'occasion son 45e clasico, égalant le record de Sergio Ramos, actuellement blessé. En fin de contrat en juin prochain, l'Argentin jouera peut-être son dernier Real-Barça. Retour sur la liste des clasicos les plus mémorables du sextuple Ballon d'Or.

A 33 ans, Lionel Messi disputera ce week-end son 45e clasico, égalant le record de Sergio Ramos (actuellement blessé)... et samedi sera peut-être le dernier Real-Barça de la "Pulga", en fin de contrat en juin, même si Barcelone rêve de le voir prolonger.

Messi, déjà meilleur passeur (14 passes décisives) et meilleur marqueur de l'histoire des clasicos avec 26 buts, fait déjà partie de l'histoire de cette rivalité plus que centenaire. Il aura aussi l'occasion samedi de corriger une statistique pas à son image: Messi n'a plus marqué lors de ses six derniers matches contre le Real Madrid, la pire série de sa carrière face à la "Maison blanche". Retour sur les clasicos les plus mémorables de Lionel Messi au FC Barcelone.

Le tout premier (2005)

19 novembre 2005, 12e journée de Liga, victoire 3-0 au Santiago-Bernabeu



Pour le premier clasico de sa carrière, Messi est titulaire à droite de l'attaque blaugrana aux côtés de Samuel Eto'o et de Ronaldinho face aux Galactiques de Zidane, Beckham, Raul et Ronaldo. Remplacé à la 70e minute par Andrés Iniesta, Messi n'a pas marqué, mais la victoire du Barça 3-0 est mémorable: le doublé de Ronaldinho obligera tout Santiago-Bernabeu à se lever pour applaudir celui qui était alors le meilleur joueur de la planète.

Premier but, premier triplé (2007)

Lionel Messi © Icon Sport

10 mars 2007, 26e journée de Liga, match nul 3-3 au Camp Nou



Un doublé du gauche pour répondre au doublé de Ruud van Nistelrooy en première période, puis une ultime réalisation à la 90e pour répondre à la tête de Sergio Ramos et arracher le nul (3-3). Le Barça ne prend qu'un point ce soir-là, mais le monde entier parle de ce petit génie de 19 ans qui a planté un triplé contre le grand Real Madrid.

Le séisme du 6-2 (2009)

2 mai 2009, 34e journée de Liga, victoire 6-2 au Santiago-Bernabeu



La plus grande claque de l'histoire du Real dans un clasico. Deux journées avant d'être sacré champion d'Espagne, le Barça va infliger un cinglant 6-2 à son grand rival. Lionel Messi contribue avec deux buts et une passe décisive pour Thierry Henry. Cette saison-là, le Barça réussira le triplé Coupe - Championnat - Ligue des champions. C'est le début de la grande ère Pep Guardiola.

La "manita" (2010)

Messi © Icon Sport

29 novembre 2010, 13e journée de Liga, victoire 5-0 au Camp Nou



Le Barça atteint le sommet de son art et Guardiola va prouver sa supériorité sur José Mourinho. Messi ne marque pas dans cette "manita" ("petite main", les cinq doigts correspondant aux cinq buts, NDLR), mais délivre deux passes décisives pour David Villa. Un mois plus tard (le 10 janvier 2011), l'Argentin remportera son deuxième Ballon d'Or consécutif.

Le chef d'oeuvre européen (2011)

27 avril 2011, demi-finale aller de Ligue des champions, victoire 2-0 au Santiago-Bernabeu



Première clasico sur la scène continentale pour Lionel Messi. Et l'Argentin répond présent au rendez-vous: dans un match fermé, la "Pulga (puce, en espagnol) sort un doublé surprise de son chapeau (76e, 87e), dont un raid solitaire conclu du droit. Une performance qui permettra au Barça de se qualifier pour la finale de C1, remportée 3-1 contre Manchester United.

Deuxième triplé épique (2014)

Leo Messi © Icon Sport

23 mars 2014, 29e journée de Liga, victoire 4-3 au Santiago-Bernabeu



Deuxième triplé pour un succès épique: en première période, Messi glisse un ballon parfait du gauche pour Andrés Iniesta, qui convertit en puissance, puis égalise du gauche après le doublé express de Karim Benzema (20e, 24e). Le match est accroché, le score est de 2-2 à la mi-temps. Après le penalty transformé par Cristiano Ronaldo et le carton rouge adressé à Sergio Ramos, Messi répliquera par deux autres pénaltys pour sceller un nouveau succès blaugrana.

Mythique célébration (2017)

23 avril 2017, 33e journée de Liga, victoire 3-2 au Santiago-Bernabeu



En 2016-2017, le Real dirigé par Zinédine Zidane est sur le toit d'Espagne et de l'Europe. Un scénario rêvé pour Messi, secoué d'emblée par un coup de coude de Marcelo qui le fera saigner du nez et de la bouche. Après l'ouverture du score madrilène, la "Pulga" égalise après un dribble dans la surface. Puis, en fin de match, alors que les deux équipes sont à 2-2, Messi fusille Keylor Navas du gauche à la 90e+2. Il célèbre son oeuvre avec un geste gravé dans la mémoire du Santiago-Bernabeu: il tend son maillot du bout des bras devant les supporters madridistes hébétés, menton levé en signe de défiance.