Real Madrid: vers une absence "longue durée" pour Gareth Bale

Touché aux ischio-jambiers de la jambe droite, l'international gallois Gareth Bale devrait manquer au Real Madrid pendant un certain temps, rapporte la Cope.

Carlo Ancelotti déplore un absent de marque dans la préparation du déplacement en Ligue des champions sur la pelouse de l’Inter, prévu mercredi (21h). Touché aux ischio-jambiers, Gareth Bale devrait être absent pendant un certain temps, croit savoir la Cope. Les tests médicaux passés par l’international ont révélé la nature et l’étendue de la blessure, rapporte la radio espagnole, qui craint une blessure "longue durée". Gareth Bale est de retour au Real Madrid cette saison, à moins d’un an de la fin de son contrat.

Pas retenu dans le groupe contre l'Inter

Sans être le joueur le plus impressionnant sur le terrain en attaque, Gareth Bale s’est montré plutôt à son avantage en étant volontaire et combatif sur le terrain lors des trois premiers matches de son équipe en Liga, inscrivant même un but contre Levante (1-0). Sans lui, le Real Madrid a poursuivi son excellent début de saison dimanche en étrillant le Celta Vigo (5-2) grâce à un triplé de Karim Benzema et au premier but d’un autre Français, le jeune Eduardo Camavinga, pour sa première sous les couleurs blanches.

Contrairement à Eduardo Camavinga et Vinicius, auteur lui aussi d’un but, son quatrième de la saison, au Santiago Bernabeu dimanche soir, Gareth Bale ne figurait logiquement pas dans le groupe des 23 joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour affronter le champion d’Italie , l'Inter, en Coupe d’Europe cette semaine.