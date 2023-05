Real Madrid: Vinicius encore forfait pour le match contre Séville

Vinicius Junior ne participera pas au match du Real Madrid samedi face à Séville. Forfait pour la deuxième fois d’affilée, le joueur n’a pas disputé de match depuis les insultes racistes dont il a été la cible à Valence dimanche dernier.

Depuis dimanche passé, Vinicius est au cœur de nombreuses polémiques et discussions. Alors que le Brésilien a été victime d’injures racistes lors du match contre Valence, l’affaire a été extrêmement médiatisée et le monde du football secoué par de multiples déclarations. Pourtant, malgré une importante vague de soutien, le joueur n’a toujours pas rechaussé ses crampons. Forfait pour le match de mercredi, il sera aussi absent ce samedi contre Séville. L’entraineur Carlo Ancelotti met en cause une blessure au genou qui l’empêcherait de jouer.

Une décision qui n'a pas fait l'unanimité

"Vinicius ne voyagera pas avec nous car il ne jouera pas, son genou lui posant toujours problème", a indiqué le technicien italien, déjà contraint de se passer du joueur de 22 ans contre le Rayo Vallecano en milieu de semaine. "J'espère qu'il pourra jouer le dernier match", à domicile contre Bilbao le 4 juin (38e journée). Le Real Madrid, 2e avec un point d'avance sur l'Atletico de Madrid, sera par ailleurs également privé à Séville de Karim Benzema et de Marco Asensio, également victimes de blessures physiques.

A la suite des évènements de dimanche, le joueur avait écopé d’un carton rouge après de violents échanges avec Giorgi Mamardashvili et Hugo Duro. Un carton que la commission de discipline de la Liga a décidé d’annuler en vue de la pression subie par le joueur tout au long du match. Cette décision n’a pas mis tout le monde d’accord. Xavi, l’entraineur du Barça a déclaré qu’il fallait dissocier les actes racistes en tribunes des agissements de l’ailier brésilien sur le terrain.