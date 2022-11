Liga: le Real revient à deux points du Barça avant le Mondial

Dans un match aux allures de piège à Cadix, le Real Madrid a pu compter sur son défenseur Eder Militao et l’Allemand Toni Kroos pour accrocher une victoire précieuse dans la course au titre (2-1). Ce succès permet aux Madrilènes de revenir à deux unités du Barça, toujours leader de Liga.

Avant la pause imposée par la Coupe du monde, le Real Madrid se devait de l’emporter face à Cadix (2-1). Pas seulement pour oublier la dernière défaite contre le Rayo Vallecano (3-2), mais aussi ne pas être distancé dans la course au titre avec un FC Barcelone qui, à la fin de la journée, sera toujours leader de la Liga.

C’est dans leur mythique Santiago-Bernabeu que les Madrilènes avaient l’occasion de livrer leur dernier match avant un petit moment. Dès la 10e minute, les locaux se rendent compte que Cadix n’est pas venu pour faire de la figuration, avec une frappe lointaine d’Espino qui frôle la barre transversale de Thibaut Courtois. Mais le Real est solide, et va réussir à se donner de l’air peu avant la pause.

Militao ouvre les hostilités

À dix jours du Mondial au Qatar, Carlo Ancelotti a reconduit son équipe-type avec Vinicius, Luka Modric et Toni Kroos titulaires. Tout comme Aurélien Tchouaméni, convoqué par Didier Deschamps cette semaine en vue de la compétition internationale. Si le premier acte n’est pas vraiment spectaculaire, le Real va ouvrir le score peu avant la pause.

Côté gauche, Kroos dépose un long centre sur la tête d’Eder Militao présent seul dans la surface. À bout portant, le gardien adverse est battu, les Madrilènes semblent donc sur le bon chemin pour obtenir la victoire. Peu après le retour des vestiaires, Lucas Vasquez est proche du break en plaçant dans la surface un extérieur du pied qui passe proche de la lucarne de Ledesma.

Pas de blessés chez les Français, le Real se rapproche du Barça

En deuxième période, les visiteurs ont eu une timide réaction via Sobrino, mais Courtois est décisif et détourne la tentative adverse. ce n’était qu’éphémère et les Madrilènes reprennent rapidement le fil de la rencontre. Et encore une fois, c’est Kroos qui est à la baguette.

À la 70e, l’Allemand d’abord passeur s’est mué en buteur et d’une belle manière. À l’entrée de la surface, le milieu enchaine une belle volée qui termine le petit filet gauche du gardien de Cadix. Modric aurait pu creuser l’écart, mais pourtant seul face au but, le Croate rate le cadre. Relevons tout de même la bourde de Courtois qui relâche deux fois le cuir dans sa surface et permet à Perez de réduire la marque.

Avec ce succès, les Madrilènes reviennent à deux points de la première place toujours occupé par le Barça. Et ça en restera jusqu’à la fin du mois de décembre, et le terme du Mondial au Qatar.