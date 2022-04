Real: pour Cassano, Ronaldo devrait remercier Benzema d’avoir joué avec lui

L’ancien attaquant du Real Madrid et de l’Italie, Atonio Cassano (39 ans), estime que Cristiano Ronaldo doit une bonne partie de sa réussite au Real à son association avec Karim Benzema lorsque les deux stars formaient l’attaque des Merengue.

Sans filtre Antonio Cassano. A bientôt 40 ans, l’ancien sulfureux attaquant italien fait aujourd’hui le bonheur des fidèles de BoboTV, le live de la chaîne Twitch d’une autre ancienne gloire du football transalpin, Christian Vieri. Lors de la dernière cession, Cassano est revenu sur la performance monstrueuse de Karim Benzema face à Chelsea en quart de finale aller de Ligue des champions. Et plus généralement sur un joueur qu’il admire vraiment : "Dans le football, il n’y a pas que les titres et les buts qui comptent, rappelle l’ex-éphémère joueur du Real (2006-2007 avant un prêt à la Sampdoria). Zidane a marqué peu de buts mais il est l’un des grands joueurs de l’histoire. Riquelme aussi. Il faut des buts et des titres mais ce ne sont pas les choses les plus importantes."

"Benzema, c’est aussi un Zidane, c’est un 9, un 10 et un 9 et demi"

Et Cassano d’envoyer une petite pique à un ex-complice bien connu de KB9 au Real entre 2009 et 2018 : "Cristiano Ronaldo doit prier le matin et dire : "Merci Benzema d’avoir joué avec moi."" Après avoir rappelé les énormes stats du Français depuis le départ de CR7, notamment ses passes décisives, Cassano poursuit : "Ronaldo marque et il marquera toujours mais c’est un joueur différent. Benzema est un avant-centre mais c’est aussi un Zidane, c’est un 9, c’est un 10 et un 9 et demi." Une analyse que ne partage pas complètement Vieri : "Ronaldo a été dévastateur, juge l’attaquant passé par l’AS Monaco (2006-2007). Ils évoluaient tous les deux dans une équipe qui était très forte. A la Juve, il n’y avait pas de Benzema et Ronaldo a marqué 100 buts." Et Vieri de trancher en guise de conclusion : "Ronaldo est le plus grand buteur de l’histoire."