Real: un but et une passe décisive délicieuse pour Benzema face à Levante

Karim Benzema a poursuivi le rythme très élevé de saison prolifique avec un but et une passe décisive lors du carton du Real Madrid ce jeudi face à Levante (6-0) en Liga. Ferland Mendy a également marqué.

La saison approche de son terme. Malheureusement pourrait se dire Karim Benzema, tant il survole l’exercice actuel. Ce jeudi, l’attaquant formé à l’OL a inscrit son 44e but cette saison, toutes compétitions confondues. Et pas n’importe lequel dans sa carrière. Lors du carton des Merengue face à Levante (6-0), à l’occasion de la 36e journée de Liga, l’international français a marqué son 323e but pour la maison blanche, devenant le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid en égalant Raul. Seul désormais Cristiano Ronaldo fait mieux avec 450 réalisations.

Ferland Mendy également buteur

A la 19e minute de jeu, Benzema a donc à nouveau frappé, quelques minutes après son coéquipier Ferland Mendy. Autre ancien de la maison lyonnaise, le latéral gauche avait ouvert la marque en s’échappant sur son côté avant de conclure avec sang-froid face à Dani Cardenas (13e).

Autre moment de la soirée de Benzema, sa nouvelle passe décisive. Pour son aspect esthétique. Lancé sur le côté gauche de la surface, le Français a littéralement assis le gardien adverse au prix de plusieurs passements de jambes avant de servir Vinicius, par ailleurs auteur d’un triplé. Déjà sacré champion d’Espagne cette saison, le Real n’a désormais plus qu’un objectif en tête : décrocher sa 14e Ligue des champions, le 28 mai au Stade de France, face à Liverpool.