Liga: énorme Benzema, qui égale Raul au classement des buteurs du Real

En inscrivant le deuxième but du Real Madrid ce jeudi face à Levante (6-0) en Liga, Karim Benzema a égalé le nombre de buts inscrits pour les Merengue par Raul avec 323 réalisations. Il fait figure désormais de deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real.

Une statistique légendaire de plus pour Karim Benzema. Entré depuis de nombreuses saisons dans le cœur des supporters du Real Madrid, l’attaquant formé à l’OL a, ce jeudi, franchi une nouvelle étape dans l’histoire du club merengue. En scorant le deuxième but du soir du Real, face à Levante (6-0), à la 19e minute, Karim Benzema a inscrit son 323e but sous le maillot madrilène. L’attaquant international français a égalé la performance de Raul, autre légende merengue. Désormais deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real, Benzema n’est plus que devancé par Cristiano Ronaldo et ses 450 buts.

Les chiffres fous de la saison de Benzema

De quoi mettre une ligne prestigieuse de plus dans une saison où l’expression ‘affoler les compteurs’ n’est pas galvaudée pour Benzema. Notamment en Ligue des champions, où le Français a été le grand artisan des incroyables retournements de situation face au PSG, Chelsea et Manchester City.

L’ancien joueur lyonnais pointe désormais au troisième rang des meilleurs buteurs de la C1 avec 86 buts derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Cette saison, Benzema compte 15 buts en Ligue des champions, qu’il terminera vraisemblablement meilleur buteur, Mohamed Salah, autre finaliste de cette édition ne pointant qu’à 8 buts. Auteur de 44 buts cette saison toutes compétitions confondues, Benzema vise désormais une cinquième Ligue des champions le 28 mai face à Liverpool, au Stade de France.