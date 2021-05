Retour du public dans les stades: la colère de la Liga contre le gouvernement espagnol

Le gouvernement espagnol a annoncé mercredi que les supporters pourraient retourner au stade, mais seulement dans les communautés autonomes où la situation sanitaire s’est suffisamment améliorée. Colère de la Liga, qui demandait une décision harmonisée pour tous les clubs du championnat.

Quand reverra-t-on du public dans les tribunes des stades de Liga? Le gouvernement espagnol a dévoilé son plan mercredi. Et il n’a pas vraiment plu à la Liga et à son président Javier Tebas.

Jauge maximale de 5.000 personnes

En effet, le ministre de la Culture et des Sports José Manuel Rodriguez Uribes a choisi de remettre la responsabilité de la décision sur les communautés autonomes. Dans celles où l'incidence de la pandémie a suffisamment reculé, les supporters pourront se rendre au stade, avec une capacité d’accueil réduite à 30% et une jauge maximum de 5.000 personnes. Les masques seront obligatoires et la température des spectateurs sera prise à l’entrée.

Ce protocole entre en vigueur pour les deux dernières journées de championnat, les dimanches 16 et 23 mai. Parmi les territoires où les voyants sont au vert: les Baléares et la communauté de Valence. Les matches Valence-Eibar et Villareal-FC Séville devraient donc se disputer en public.

Une décision "incohérente"

Cette décision gouvernementale ne satisfait pas la Liga, qui plaidait de son côté pour une mesure harmonisée à tout le territoire. L’entourage Javier Tebas qualifie ce choix d’"incohérent" et explique que ce n’est pas "du tout" ce qui a été discuté lors d’une réunion préalable mardi, selon la Cadena Ser. Toujours selon la radio espagnole, certains clubs compteraient sur la solidarité de leurs homologues situés dans les communautés autonomes autorisées à accueillir du public, pour que tous les supporters soient logés à la même enseigne.