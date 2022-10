Valence-Barça: Piqué pas prêt au moment de remplacer Koundé, polémique en Espagne

Lors de la rencontre face à Valence ce samedi soir (1-0), le défenseur français Jules Koundé a quitté ses partenaires sur blessure. Il a été remplacé par Piqué, qui était visiblement loin d'être prêt à entrer sur le terrain.

Polémique en Espagne. En fin de rencontre à Valence ce samedi, alors que le Barça était toujours accroché avant de prendre l’avantage dans le temps additionnel grâce à Robert Lewandowski (1-0), Jules Koundé a quitté ses partenaires sur blessure à un quart d’heure du coup de sifflet final. Appelé à le remplacer, Gerard Piqué n’était absolument pas prêt, ce qui a suscité des critiques en Espagne.

Malgré l'aide de Busquets, Piqué entre en jeu avec une chaussure délacée

Comme remarqué par les médias locaux, le défenseur vétéran (35 ans) n’était équipé ni de crampons, ni de chaussettes, ni de protège-tibias. Tout cela alors que l’international français (12 sélections) présentait des signes inquiétants depuis plusieurs minutes, note Mundo Deportivo. Sergio Busquets a aussi été aperçu en train de l’aider à dénouer l’un de ses lacets, même si Piqué est finalement entré en jeu avec une chaussure délacée, remarque Marca.

"Je crois que ce n'est rien de grave, juste une surcharge (musculaire)", a réagi le défenseur français au sujet de sa blessure sur DAZN, avant de critiquer ouvertement les calendriers denses de cette saison atypique. "Ils devraient penser un peu plus aux joueurs. Il y a beaucoup de matchs. On est en train de glisser sur un chemin un peu fou, de vouloir jouer autant de matchs... Mais ceux d'en haut ne s'en inquiètent pas, visiblement". Un pépin inquiétant pour les Bleus à quelques semaines du Mondial, mais également pour le Barça au regard de l’impression dégagée par sa doublure, alors que Xavi est déjà privé d’Araujo et Cristensen en défense centrale.