Rodrygo annoncé à tort blessé, le Real Madrid victime d’un piratage?

Un communiqué diffusé sur le site du Real Madrid a annoncé ce mardi matin que Rodrygo était victime d’une blessure musculaire au biceps fémoral. Mais il a vite été retiré. L’ailier brésilien n'est pas blessé et la presse espagnole évoque un piratage informatique.

Il était en train de dormir lorsque son père l’a appelé en panique, ce mardi, en fin de matinée. Rodrygo a découvert que le Real Madrid venait annoncer qu’il était blessé. Alors qu’il ne souffre d’aucun souci physique. Très surpris, l’ailier brésilien a rapidement compris qu’il s’agissait d’une erreur. Selon Marca, le club merengue aurait été victime d’un piratage informatique.

Un communiqué a été diffusé quelques minutes sur le site du Real, expliquant que Rodrygo était victime d’une "blessure musculaire au tendon du biceps fémoral". De quoi redouter une nouvelle absence pour le joueur de 20 ans, qui a manqué deux mois de compétition entre fin décembre et fin février. De quoi imaginer également un forfait pour le 8e de finale retour de Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame, ce mardi au stade Alfredo-Di Stefano (21h sur RMC Sport 1).

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour voir Real-Atalanta et tous les matchs de la Ligue des champions

Une enquête interne ouverte

Après s’être imposés à l’aller en Lombardie, grâce à un but de Ferland Mendy (0-1), les joueurs de Zinédine Zidane vont tenter de valider leur qualification face à la Dea. Et ils devraient pouvoir compter sur Rodrygo, auteur d’un but et de sept passes décisives en vingt apparitions cette saison (toutes compétitions confondues).

L’ancien de Santos a rejoué récemment contre la Real Sociedad, l’Atlético de Madrid et Elche en championnat. Il est prêt à retrouver la C1. Selon As, le Real a ouvert une enquête interne afin de comprendre comment ce piratage a pu avoir lieu.