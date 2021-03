Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder Real-Atalanta

Le Real Madrid accueille l’Atalanta, ce mardi, en 8e de finale retour de Ligue des champions à 21h sur RMC Sport 1. Vainqueurs 1-0 à l’aller en Lombardie, les joueurs de Zinédine Zidane vont tenter de valider leur qualification. Mais la Dea entend bien créer la surprise.

Un petit matelas de sécurité. En allant s’imposer en Lombardie il y a trois semaines lors du match aller (0-1), le Real Madrid a pris un avantage sur l’Atalanta Bergame, en 8e de finale de la Ligue des champions. Grâce à une frappe en toute fin de match de Ferland Mendy, le club merengue s’est offert une précieuse victoire en vue de ce 8e de finale retour à suivre à 21h en direct sur RMC Sport 1. Mais la Dea a évolué à dix durant quasiment toute la rencontre après l’exclusion précoce de Remo Freuler (17e). De quoi relativiser un peu ce résultat positif. A l’heure des retrouvailles, ce mardi pour le match retour, les joueurs de Zinédine Zidane vont avoir droit à une opposition coriace sur la pelouse du stade Aldfredo-Di Stefano. Le coach français en a bien conscience.

"Nous repartons de zéro car nous n’avons encore rien gagné, a rappelé Zizou en conférence de presse. Il nous faudra réussir à nouveau un bon match, sans penser à l’aller. Oui, c’est une finale. Il faudra livrer un grand match si nous voulons passer face à un adversaire qui a d’immenses qualités à faire valoir".

Hazard encore absent

Pour franchir l’obstacle italien, le Real, qui n’a remporté aucun de ses quatre derniers matchs à domicile en phase éliminatoire de C1 (un nul, trois défaites), devra composer sans Eden Hazard. Une fois de plus. Touché à la cheville gauche, l’ailier belge pourrait prochainement se faire opérer et manquer toute la fin de saison. De quoi jeter un trouble sur son état physique alors qu’il enchaîne les séjours à l’infirmerie depuis son arrivée à l’été 2019 (115 millions d’euros en provenance de Chelsea, plus gros transfert de l’histoire du Real). "Ce sont des choses que je ne peux pas expliquer", a concédé Zidane, désabusé.

En face, la Dea De Gian Piero Gasperini, sortie l’an passé en quarts de finale par le PSG (pour sa première campagne de Ligue des champions), entend jouer crânement sa chance dans la capitale espagnole. En s’appuyant notamment sur sa série en cours de cinq victoires consécutives à l’extérieur dans la compétition. Une affiche à suivre en direct sur RMC Sport 1. Coup d’envoi 21h.