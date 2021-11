Leverkusen-Betis Séville: le coup de sang de Fekir, expulsé après une provocation de Demirbay

Nabil Fekir a été exclu à la fin du match entre le Bayer Leverkusen et le Betis Séville (4-0), jeudi en Ligue Europa après une altercation avec Kerem Demirbay qui a débouché sur un gros moment de confusion.

Le Betis Séville et Nabil Fekir ont vécu une très mauvaise soirée jeudi en Ligue Europa. Les Andalous se sont lourdement inclinés sur le terrain du Bayer Leverkusen (4-0), lors de la 4e journée. L’international français (25 sélections, 2 buts), lui, n’a pas terminé la rencontre. Il a été expulsé dans les arrêts de jeu pour un geste d’humeur. Alors que le score était scellé, l’ancien Lyonnais a vu rouge quand Kerem Demirbay, milieu du Bayer, a dégagé le ballon directement sur lui alors que le jeu était arrêté. Il l’a alors bondi vers son adversaire en l'attrapant au niveau du visage, avant de repousser Nadiem Amiri, également à proximité.

Demirbay le frappe à l'arrière de la tête, son entraîneur le défend

Le geste de Fekir a provoqué des échauffourées entre de nombreux joueurs, dont ceux du banc de touche allemand. Dans la confusion, le Français a reçu un coup à l’arrière de la tête par Demirbay, lui aussi très remonté. L’arbitre anglais Anthony Taylor a réglé le problème en expulsant Fekir et l’international allemand (2 sélections, 1 but). Le milieu offensif du Betis sera automatiquement suspendu pour le prochain match de son équipe dans la compétition, le 25 novembre face à Ferencvaros (18h45).

Sa suspension pourrait même être alourdie en raison de son comportement. Son entraîneur Manuel Pellegrini a regretté le geste mais l'a défendu. "C'est en partie à cause de la frustration, mais ils l'ont aussi beaucoup provoqué, a-t-il lancé. Sur cette action, ils l'ont frappé avec un ballon et une gifle. Il a réagi parce que nous sommes des êtres humains. C'était une réaction inattendue, mais aussi provoquée."

Avant cela, Fekir s’était créé une belle occasion sur une frappe lointaine (35e) alors que le score était encore en vierge. Le Betis a finalement sombré et Fekir n’a pas réussi à alléger l'addition.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

Une mauvaise note pour le champion du monde 2018 – qui n’a plus été appelé en sélection depuis septembre 2020 – jusqu’ici auteur d’une belle saison (2 buts, 3 passes décisives en 15 matchs). Sa meilleure depuis son arrivée en 2019. "Oui, je pense que c'est ma meilleure version ici, a-t-il récemment confié dans une interview à Betis TV. Je suis très heureux ici. J'apprends tous les jours et j'espère que ça pourra continuer comme ça. Les fans m'aiment, cela me procure beaucoup de joie et je veux la leur rendre sur le terrain. On ne sait jamais dans le football, mais la vérité est que maintenant je ne pense pas aux offres. Je suis au Betis et je suis très heureux ici."