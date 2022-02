Valence-Barça: les Barcelonais poursuivent leur belle série, Aubameyang double buteur

Trois jours après le nul face au Napoli en Ligue Europa, le Barça a poursuivi sa belle série en championnat en s'imposant à Valence (4-1) grâce aux premiers buts d'Aubameyang sous ses nouvelles couleurs. Les Catalans retrouvent le top 4.

Total régal à Mestalla. Ce dimanche, le Barça a poursuivi sa belle série en championnat en s'imposant sur la pelouse de Valence (4-1). En plus d'enchaîner un neuvième match sans défaite en Liga, les hommes de Xavi ont fait plaisir dans le jeu et ont régalé le public, malgré une cascade d'absents (Dani Alves, Piqué, Memphis Depay, Clément Lenglet ou encore Sergi Roberto). Les Catalans ont commencé leur festival avec le premier but sous ses nouvelles couleurs pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui a trouvé la lucarne sur un bon service de Jordi Alba.

Dembélé décisif

Titulaire pour la première fois depuis la fin du mercato hivernal, Ousmane Dembélé a montré de belles choses et a été passeur décisif pour Frenkie De Jong sur la deuxième réalisation catalane. On a retrouvé le Français sur l'action du troisième, conclu une nouvelle fois par Aubameyang après un une-deux entre Gavi et Dembélé. Malgré une avance de trois buts, le Barça s'est fait peur et a vu Valence revenir grâce à Carlos Soler, enfin récompensé après deux buts refusés par le VAR.

Un espoir de courte durée puisque Pedri a inscrit le golazo de la rencontre d'une sublime frappe en lucarne, quelques secondes après son entrée en jeu. Toujours à la recherche de son premier succès en 2022, Valence a essayé de sortir la tête de l'eau mais Ter Stegen s'est montré solide pour conserver son avance. Cette nouvelle victoire permet aux Blaugranas de reprendre la quatrième place à l'Atlético avec un match à retard à jouer.