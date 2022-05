Valence dépose plainte après des menaces de mort visant le président et ses proches

En proie à de nombreuses critiques concernant la mauvaise gestion du club, Valence a communiqué ce mercredi pour dénoncer des menaces de mort dont son président Anil Murthy et d'autres employés sont victimes.

Le club de Valence a publié ce mercredi une nouvelle déclaration dénonçant les insultes, les menaces de mort et les actes de violence à l'encontre du président Anil Murthy et des membres de sa famille, ainsi que des employés du club.

Une plainte déposée par le club

Le communiqué informe que Valence "par l'intermédiaire de ses services juridiques", a compilé toutes les menaces de mort, insultes et disqualifications à l'encontre du président Anil Murthy, des membres de sa famille et des employés du club et les a signalés dans un dépot de plainte à la police ce même jour.

"Dans les prochains jours, une mise à jour de la plainte sera effectuée avec tous les signes de haine et les menaces d'actes de violence qui sont recueillis sur les réseaux sociaux", précise le club Che.

Des incitations à assassiner le président

Le club estime que ces manifestations ont franchi les limites des crimes de haine, certains messages incitant à "assassiner" le président. En outre, sur la station de radio du club, il a été rapporté qu'ont été remis entre les mains de la police des messages qui donnent l'adresse privée du président et même les horaires auxquels les enfants d'Anil Murthy entrent et sortent de l'école à Valence.

La tension est montée considérablement dans l'environnement du club après que les audios ont été rendus publics par le journal local Superdeporte, dans lesquels on entend le président parler de différents sujets lors d'un déjeuner avec des hommes d'affaires valenciens. En difficulté économique, le club chercherait notamment à vendre ses deux actifs les mieux cotés à savoir Carlos Soler, son capitaine, et Gaya, son vice-capitaine.

"Si tu pars gratuitement en janvier, je te tue dans toute la presse"

Dans les audios révélés par le journal, on entend notamment Anil Murthy menacer Carlos Soler de vouloir partir gratuitement, alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2023 et ne souhaite pas prolonger. Le président de Valence veut que, si le milieu de terrain part, ce soit pour un certain montant : "Si tu pars gratuitement en janvier, je te tue dans toute la presse. Je mettrais 100 000 euros en jeu pour que les médias te tuent. Vous devez rapporter de l'argent. Tu as grandi dans l'Académie et le club a investi de l'argent en toi."

Dans d'autres audios, on l'entend critiquer délibéremment son propriétaire Peter Lim, se moque du fait qu'il arrive à lui sous-tirer de l'argent sans aucun problème, qui n'est qu'un "amateur". Il explique aussi qu'il ne paiera pas ce que demande la ville pour renouveller le stade. Le tout alors qu'il cherche à vendre à tout prix Carlos Soler et Gaya, et les a déjà proposé au Real Madrid et au FC Barcelone.