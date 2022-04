PSG-OM: Rothen fustige l'intérêt des Parisiens pour le Classique

À quatre jours du Classique, Jérôme Rothen s'inquiète, sur RMC, d'une possible contre-performance du PSG si l'OM parvient à mettre de l'intensité.

Évidemment favori de ce Classique qui ferme la 32e journée de Ligue 1, dimanche (20h45), le Paris Saint-Germain peut-il se faire surprendre par l'Olympique de Marseille? Pour Jérôme Rothen, une surprise n'est pas à exclure si les Phocéens parviennent, grâce à leur motivation, à déployer un jeu avec beaucoup d'intensité. Le tout dans un contexte de grève des supporters du Collectif Ultras Paris (CUP).

"À Marseille, ce match leur appartient. Avec du rythme, de l'intensité, une équipe compacte, tu sais très bien que tu vas contrarier le PSG", prévient l'ancien international français, qui s'est exprimé mercredi soir dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC.

"Cette équipe du PSG est comme ça. La majorité [des joueurs] n'arrive pas à se transcender, à faire plus d'efforts collectivement, et qu'ils ne pensent qu'à leur tronche, ils vont le prendre dans le nez au bout d'un moment. Je ne dis pas que les Parisiens vont perdre, parce qu'ils sont tellement forts offensivement. Mais sur un match, si Marseille fonctionne bien et se montre solide, attention à ce que ça ne tourne pas mal pour le Paris Saint-Germain".

"Ils n'en ont rien à faire du match"

"Ça me fait mal de parler ainsi du PSG. Mais Neymar, Messi, Paredes, Herrera, Danilo, Hakimi... Vous croyez vraiment que la rivalité avec Marseille est ancrée dans leur tête? Personne ne leur répète, ils n'en ont rien à carrer", déplore également Jérôme Rothen.

Pour lui, ce manque d'intérêt se traduit aussi par la discrétion des Parisiens sur les réseaux sociaux: "Les Marseillais, on les entend. Ils sont déjà dans leur match. (...) À l'époque, s'il y avait eu les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, les trois-quarts des Parisiens auraient déjà communiqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? À part Mbappé qui parle du match? On a vu deux ou trois jongles (de Neymar et Verratti) avec Djokovic, mais ils n'en ont rien à faire du match. Est-ce normal? Est-ce normal qu'on n'entende pas Leonardo, ni le président? Au bout d'un moment, si vous voulez que les gens vous encourage, faites un minimum d'efforts!"