PSG-OM: Mandanda ou Pau Lopez, le doute est permis

La concurrence est-elle relancée à l'OM au poste de gardien de but? Les performances du moment parlent pour Steve Mandanda. Mais Jorge Sampaoli a toujours une grande confiance en Pau Lopez. Pas facile, donc, de deviner qui sera titulaire dimanche face au PSG au Parc des Princes.

Steve Mandanda ou Pau Lopez ce dimanche au Parc des Princes ? C’est la question du moment à Marseille, et ce sentiment d’incertitude montre que la situation a légèrement évolué. Depuis que Jorge Sampaoli a envoyé le portier français sur le banc lors de Monaco-OM, début septembre, les positions étaient totalement figées, Pau Lopez enfilant le costume de titulaire en Ligue 1.

Depuis, l’international français n’a joué que deux matchs de championnat: face à Metz avant Noël, comme un petit cadeau de fin d’année sans lendemain, et dimanche dernier contre Montpellier. Ce soir-là, le technicien argentin avait expliqué qu’il avait choisi d’aligner Mandanda pour lui permettre de garder le rythme entre les deux matchs de Coupe d’Europe contre le PAOK. Et plus si affinités ?

L’Europe a remis Mandanda au premier plan

C’est une possibilité, mais loin d’être une certitude. Au fil de la saison, Sampaoli a un peu revu sa position par rapport à Mandanda. "Il Fenomeno" a au moins obtenu le fait de disputer tous les matchs de Ligue Europa Conférence, une petite consolation devenue un vrai objectif capable de motiver Mandanda et de pimenter sa fin de saison.

Mais surtout, les performances du Français sont de nature à semer le doute dans l’esprit de Sampaoli. En marge d’une interview récente avec Samir Nasri pour Canal+, l’Argentin avait plaisanté avec son ancien joueur du FC Séville, sous les yeux d’un Mandanda souriant, en lui disant qu’il "avait appris à jouer avec lui". Sous entendu: Mandanda s’adapte bien aux principes de jeu chers à Sampaoli, qui aime qu’un gardien sache jouer haut s’il le faut, en relançant court, même face au pressing adverse.

Mandanda offre aussi une qualité de jeu long. Et surtout, le champion du monde s’est à plusieurs reprises montré décisif en sortant quelques parades ou arrêts de grande classe, prouvant qu’il avait encore une grande forme et un mental hors pair pour sortir de telles performances dans une saison frustrante.

Le retour de Mandanda très apprécié en interne

Steve Mandanda, qui avait le blues et parfois des envies d’ailleurs lors de la première moitié de saison, avait alors fait le choix de rester à l’OM. Il s’était mis en tête de faire le point en fin de saison et de patienter, au cas où son heure viendrait. Il retrouve désormais le sourire et le goût de la compétition.

Jeudi soir, l’adjoint Jorge Desio a rappelé à quel point l’OM était ravi de pouvoir compter sur lui: "Steve est en train de réaliser de grandes performances, des matchs incroyables. On a confiance en lui et ça a toujours été le cas. On a deux grands gardiens." Lequel de ces "deux grands gardiens" sera titulaire dimanche ? Pau Lopez est globalement performant cette saison, mais semble être moins impérial depuis quelques semaines.

Au sein du club et du vestiaire, beaucoup apprécient le retour au premier plan de Mandanda et ont le sentiment qu’il a des chances d’être titularisé dimanche au Parc des Princes. Mandanda préfère de son côté ne pas se faire de faux espoirs. Il confiait avant le match face au PAOK ne pas vouloir se projeter sur la suite de la saison et sur les choix à venir de Sampaoli. Il n'a aucune garantie d’être aligné dimanche, même après ses très bons matchs du moment.

Pour PSG-OM, la décision sera sûrement annoncée aux principaux intéressés ce samedi. Ces derniers temps, Sampaoli ferait preuve d’un peu plus de psychologie et aurait compris qu’il n’était pas toujours agréable, pour un gardien de but, d’être dans l’incertitude jusqu’au jour du match.