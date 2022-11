OM: Longoria officialise l'arrivée de Papin et explique son rôle lié au sportif

Pablo Longoria a confirmé ce mardi l'arrivée de Jean-Pierre Papin au sein de l'organigramme de l'Olympique de Marseille. Sans éclarcir totalement le rôle de l'ancien attaquant, le président phocéen a souligné son importance dans l'histoire du club et sa connaissance du football.

Un secret de polichinelle. Comme attendu, Jean-Pierre Papin rejoint la direction de l'Olympique de Marseille. Une nouvelle officialisée ce mardi par Pablo Longoria lors d'une conférence de presse organisée au centre d'entraînement du club phocéen. Aperçu à plusieurs reprises en tribunes avec le président olympien, JPP va donc bien faire officiellement partie de l'organigramme marseillais.

"Je tiens à officialiser l'arrivée de Jean-Pierre Papin à l'Olympique de Marseille. Il va partir avec l'équipe en Espagne (en stage), a indiqué Pablo Longoria lors d'une prise de parole face aux journalistes. C'est important de clarifier sa fonction. Depuis que je connais Jean-Pierre, il a une façon très intelligente d'identifier les petits détails autour d'un club."

Longoria: "Dans 100 ans, tout le monde se rappelera de Jean-Pierre Papin"

Ambassadeur, conseiller du président ou encore responsable du football, la fonction officielle de Jean-Pierre Papin n'a pas encore été dévoilée par l'OM. Mais le lauréat du Ballon d'or 1991 sait déjà ce qu'il attend. Sa connaissance du football français et du microcosme marseillais va lui permettre de rester au plus près des joueurs et des dirigeants.

"Il va être en contact quotidien avec moi, David (Friio) et Javier (Ribalta). Il va être présent à tous les matchs, à domicile comme à l'extérieur. Avec sa vision, il peut nous donner de bons conseils, a enchaîné Pablo Longoria pour expliciter le rôle de l'ex-buteur marseillais. Pour construire un club, tu dois avoir des gens à qui l'histoire du club appartient. C'est très important d'avoir Jean-Pierre. Nous, les trois Espagnols, on n'a pas certains petits détails. Quand je partirai de ce club, personne ne se rappelera de qui j'étais dans cinq ans. Mais, dans 100 ans, tout le monde se rappelera de Jean-Pierre Papin. Il va être en contact avec les joueurs."

Un rôle auprès des jeunes de la région?

Parmi les tâches qui attendront l'ancien joueur passé par Marseille entre 1986 et 1992, aider le centre de formation à s'améliorer en trouvant des joueurs de talent aux alentours de la cité phocéenne et en les aider à exploiter pleinement leur potentiel.

"On veut développer des projets d'éducation autour du football et Jean-Pierre fera partie de ces projets, a finalement estimé le président espagnol de l'OM. On doit chercher quelqu'un qui est né ici ou aux alentours et lui apprendre comment travailler dans le football."