OM: Longoria annonce que le club doit trouver 5 millions d'euros d'ici la fin de saison

L'absence de Coupe d'Europe au printemps est une mauvaise nouvelle pour les finances de l'OM. Mais Pablo Longoria assure que le bilan économique du club est "positif", même s'il manque encore cinq millions d'euros à trouver d'ici la fin de saison.

L'élimination de toutes les compétitions européennes a fait très mal à l'OM. Non seulement sur le plan sportif, mais aussi d'un point de vue économique. L'absence de Coupe d'Europe au printemps est synonyme d'un manque à gagner pour les caisses marseillaises, même si le club "est dans une bonne tendance" selon Pablo Longoria.

"On peut réussir à atteindre l'objectif à la fin de la saison. Pour ça, on doit encore faire entrer de l'argent. On est dans une situation très positive. L'impact des compétitions européennes est très important, rappelle le président marseillais en conférence de presse ce mardi. Dans les prévisions en début de saison on ne voulait pas mettre la qualification en 8e de C1 ou en C3. Mais c'est vrai que ça nous oblige à trouver cinq millions d'euros d'ici la fin de la saison."

Des millions de pertes les années précédentes

Une victoire face à Tottenham lors du dernier match de la phase de groupes de la Ligue des champions aurait permis à l'OM de gagner 17 millions d'euros selon L'Équipe: 2,8 millions pour les trois points, 9,6 millions pour la qualification en huitièmes de finale, sans compter les recettes billetterie escomptées (environ trois millions d'euros) et les revenus des droits TV et du sponsoring (autour de quatre millions d'euros).

Une somme qui aurait été bienvenue étant donné le passif des Marseillais ces dernières saisons, où les pertes se sont accumulées: 76,4 millions d'euros au 30 juin 2021, 97,8 millions d'euros en 2020, 91,4 millions d'euros en 2019, 78,5 millions d'euros en 2018. Des déficits qui avaient valu à l'OM une amende de deux millions d'euros (1,3 millions avec sursis) de la part de l'UEFA pour non-respect du fair-play financier.