Ajaccio-OM: un journaliste frappé par des ultras marseillais dans de nouveaux incidents d'après-match

Alors que des incidents entre supporters ont eu lieu la veille et avant le match entre Ajaccio et l'OM ce samedi, pour la dernière journée de Ligue 1, un journaliste a été frappé par des ultras marseillais après la rencontre.

L'avant-match était tendu mais d'autres incidents ont eu lieu après la rencontre de la dernière journée de Ligue 1 entre Ajaccio et l'OM ce samedi soir. Une centaine de supporters marseillais ont semé la terreur dans une station Total en contrebas du stade, alors que certains ultras olympiens n’étaient plus sous escorte. Ils ont intimidé quelques Ajacciens, qui se sont réfugiés à l’intérieur de la station service, et ont surtout frappé un journaliste de France Télévision après l’avoir menacé car il filmait.

L’homme, d’une cinquantaine d’années, a été bousculé et frappé au visage, explique un membre du Samu. Son état de santé ne serait pas préoccupant mais il est choqué. Sa caméra a été vandalisée volontairement.

Des incidents à l'arrivée des Marseillais au stade

Après les heurts de la veille, de nouveaux incidents avaient éclaté avant le coup d'envoi. Les fans de l'OM étaient beaucoup plus nombreux que les 450 autorisés normalement et des affrontements ont eu lieu avec les stadiers et des ultras d'Ajaccio. Plusieurs témoins affirment avoir entendu une dizaine de jeunes ultras corses tenir des propos racistes et intolérables.

La tension est montée au Stade François Coty au moment où les supporters marseillais sont arrivés, sous des tirs de gaz lacrymogène. Un groupe d'une trentaine de supporters ajacciens s'est approché et les insultes ont commencé à fuser. Certaines d'entre-elles étaient à caractère raciste ("Couscoussiers, tous des sans papiers"). Des cris de singe ont également été entendus.