Affaire Galtier: Jean-Michel Aulas "très peiné" pour Christophe Galtier

Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, a déclaré être "choqué" et "peiné" face aux accusations de discrimination raciale et religieuse lancées contre Christophe Galtier.

Il ne veut pas l'accabler. Sans prendre position, dans l'attente de nouvelles informations dans cette affaire, Jean-Michel Aulas s'est exprimé sur les accusations de discrimination qui pèsent sur Christophe Galtier et qui remontent au temps où ce dernier était entraîneur de l'OGC Nice (2021-2022).

"Je suis très choqué et très peiné pour Christophe, que je connais personnellement", a réagi le dirigeant lyonnais en marge d'une conférence de presse consacrée au développement du football féminin français. "Je n’arrive pas à imaginer ce genre de choses, mais ce n’est pas à moi de porter un jugement. On voit arriver sur la place publique des choses tellement différentes de ce qu’on prône dans le football", a-t-il ajouté.

Galtier était proche de l'OL

À l'été 2021, Christophe Galtier avait rencontré Jean-Michel Aulas pour éventuellement prendre la succession de Rudi Garcia au poste d'entraîneur de l'OL. Le technicien avait finalement signé pour l'OGC Nice, où il n'est resté qu'une saison.

L'actuel entraîneur du PSG est dans la tourmente depuis la fuite d'échanges privés de l'ancien dirigeant niçois Julien Fournier, qui l'accuse de discrimination raciale et religieuse dans sa gestion de l'effectif de l'OGC Nice. John Valovic-Galtier, fils et conseiller sportif de Christophe Galtier, est également mis en cause. Les deux hommes balaient les reproches et ont annoncé des suites judiciaires.

Depuis les révélations, plusieurs anciens joueurs de Christophe Galtier ont apporté leur soutien à ce dernier, affirmant n'avoir jamais constaté de comportement choquant. "La vérité arrivera", a toutefois prévenu Didier Digard, actuel entraîneur de l'OGC Nice, qui vouerait une détestation profonde à l'égard de son homologue.