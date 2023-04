Affaire Galtier: José Fonte prend à son tour la défense de son ancien entraîneur

Accusé de racisme et d’islamophobie par Julien Fournier, ancien directeur du football à l’OGC Nice, Christophe Galtier voit certains de ses anciens joueurs monter au créneau pour le défendre. Après Burak Yilmaz, c’est José Fonte qui s’est exprimé publiquement.

La déflagration est majeure dans le football français. Après la divulgation, par le journaliste indépendant Romain Molina et RMC Sport, des accusations de racisme et d’islamophobie de Julien Fournier à l’encontre de Christophe Galtier, l’affaire est sur toutes les lèvres. L’ancien directeur du football à l’OGC Nice a livré ses accusations envers celui qui était alors l’entraîneur des Aiglons dans un mail qu’il avait envoyé à son supérieur hiérarchique, Dave Brailsford, au terme de la saison 2021-2022.

>> Affaire Galtier: les infos en direct

"Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit 'vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit’ (le fils/agent de Christophe Galtier avait rapporté les critiques de son père à Fournier, ndlr). Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe. (…) Notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas", a écrit Fournier dans son mail.

"Je n’ai que des bonnes choses à dire sur cet homme"

Au lendemain de ces révélations, les réactions sont nombreuses. Si aucun joueur niçois ne s’est encore exprimé, des anciens cadres du Losc lors de l’ère Galtier ont tenu à lui apporter leur soutien. Après Burak Yilmaz évoquant "une personne fantastique" au sujet de son ancien entraîneur, José Fonte a également réagi, sur Instagram.

"En trois ans de travail avec Monsieur Galtier, il a toujours été proche de ses joueurs et, par-dessus tout, très respectueux. C'est bouleversant de lire certaines nouvelles aujourd'hui. Je n'ai que de bonnes choses à dire sur cet homme", a écrit celui qui évolue toujours chez les Dogues. Au cœur de la tempête, Galtier appréciera sans doute le soutien de certains de ses fidèles.