TOUT COMPRENDRE - Islamophobie, racisme, tensions dans le vestiaire à Nice... d'où viennent les accusations contre Galtier?

L’entraîneur du PSG Christophe Galtier se retrouve dans la tourmente et accusé d’avoir de tenu des propos racistes et islamophobes lors de son passage à Nice en 2020-2021. Si les rumeurs se multiplient, il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Eléments d’explications pour comprendre cette affaire qui secoue le football français.

· Que reproche-t-on à Galtier?

A l’heure actuelle, aucune information n’a confirmé si oui ou non Christophe Galtier a tenu des propos racistes ou islamophobes lorsqu’il a entraîné Nice lors de la saison 2021-2022. Ce que l’on sait, c’est que Julien Fournier a accusé le technicien de l’avoir fait lors d’une réunion de travail en août 2021.

L’ancien directeur du football de l’OGC Nice a envoyé un mail à la direction Sport de INEOS, et notamment au nouveau directeur Dave Brailsford, à la fin de la saison afin de lui faire part de discussions et d’échanges problématiques avec le fils adoptif et agent de Christophe Galtier, John Valovic, puis avec l’entraîneur lui-même au sujet du trop grand nombre de joueurs "noirs et musulmans" chez les Aiglons.

A Nice, Christophe Galtier a aussi suscité des crispations autour de sa gestion du ramadan: il aurait notamment demandé à ses joueurs de ne pas observer le jeûne.

Pour le moment, donc, cette affaire reste la parole d’une personne contre celle d’une autre. Julien Fournier, via son mail, reproche des choses à Christophe Galtier et l’entraîneur dément ces accusations.

>> Toutes les infos sur l’Affaire Galtier

Un extrait du mail envoyé par Julien Fournier à INEOS:



"Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit 'vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit’ (le fils/agent de Christophe Galtier avait rapporté les critiques de son père à Fournier, ndlr). Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe."

· Comment l’affaire est-elle arrivée au cœur de l’actualité cette semaine?

Parti de Nice, Julien Fournier est le deuxième personnage central de cette affaire avec Christophe Galtier. L’ancien directeur du football du Gym a officiellement quitté le club azuréen en juillet 2022 après une saison particulièrement compliqué entre lui et l’entraîneur. Les deux hommes n’entretiennent pas une bonne relation et après son départ de l’OGCN, le dirigeant n’a pas manqué de se payer publiquement le technicien.

Dès son passage sur RMC en septembre 2022, Julien Fournier a expliqué avoir eu un vrai et grave problème avec Christophe Galtier pendant leur aventure commune sur la Côte d’Azur mais n’a pas voulu en dire plus sur ce qu’il présentait comme des choses "bien plus graves" et un conflit "indirectement lié au football".

C’est finalement après la divulgation d’un mail par le journaliste Romain Molina, courrier authentifié mardi soir par Daniel Riolo et l’After Foot, que le scandale a éclaté. Depuis, l’affaire a fait grand bruit et de nombreuses révélations et rumeurs se multiplient. Mais dans la foulée de cette médiatisation nouvelle, Julien Fournier a réagi mercredi dans Nice-Matin. L’ex-dirigeant niçois a nié être à l’origine de la fuite et a regretté son timing.

"Je suis actuellement au Brésil loin de cette polémique à laquelle je suis associé à mes dépends. Je ne suis en aucun cas à l’origine de la diffusion de ces informations internes vieilles d’un an au moment de mon départ du club, a pesté dans la presse locale celui dont le mail a tout déclenché. Je n’ai jamais tiré sur une ambulance, malgré tous nos différends avec Christophe Galtier et j’ai surtout trop de respect pour l’OGC Nice, un club dont j’ai fièrement défendu les couleurs pendant plus dix ans et les gens en place, qui préparent en ce moment l’un des rendez-vous les plus importants de leur histoire en Coupe d’Europe. Le timing de ces révélations me révolte tout autant que leur contenu."

· Quelle est la version de Galtier?

Sans trop de surprise, Christophe Galtier a démenti tous les faits présumés dont il est accusé. L’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas directement commenté l’affaire qui le frappe mais a communiqué via un texte transmis à la presse par son avocat. L’ancien coach azuréen "conteste avec la plus grande fermeté" avoir tenu des propos discriminatoires.

Placé sous protection personnelle et familiale après avoir reçu plus de 5.000 messages et des menaces de mort, son numéro de téléphone ayant été divulgué sur les réseaux sociaux, celui qui est passé de Nice au PSG pendant l’été 2022 a fait savoir qu’il entamerait des "poursuites judiciaires".

Forcément très touché par cette affaire et les accusations contre lui, Christophe Galtier "a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants" selon la position officielle relayée par son avocat Maître Olivier Martin au lendemain des révélations de l’After Foot. Le journal Le Parisien fait aussi état de potentiels échangent écrits qui viendraient infirmer la version de Julien Fournier.

Lors de l’entraînement du PSG ce mercredi, à trois jours d’un choc contre Lens en Ligue 1, Christophe Galtier n’a pas pris la parole devant son groupe pour évoquer sa situation personnelle. Toutefois, selon les éléments rapportés par le journal L’Equipe, le technicien en a parlé à certains joueurs. Comme abattu par les accusations, il aurait ainsi résumé la situation: "Ce n’est pas l’entraîneur qui est visé mais l’homme."

· Comment a réagi l’OGC Nice?

Opposé à Bâle ce jeudi soir en Ligue Europa Conférence, l’OGC Nice a vu sa préparation du match être perturbée par l’explosion de l’affaire Galtier. Mais la priorité du Gym reste le sportif et d’abord le sportif. Le communiqué laconique du club azuréen n’a finalement pas apporté beaucoup à la compréhension de cette affaire.

"Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l'OGC Nice, a ainsi indiqué le dernier représentant français sur la scène continentale mercredi. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits, écrit le Gym dans un communiqué. Le club n’apportera pas plus de commentaires."

Un peu après cette première (non) prise de position des Aiglons, Didier Digard a lui aussi abordé le sujet en conférence de presse. Le technicien, qui comme l’ont affirmé certains médias, aurait eu maille à partir avec Christophe Galtier et le détesterait à cause de "propos violents" sur sa barbe et son appartenance religieuse. L’actuel entraîneur niçois, de confession musulmane, aurait été tenté d'aller à la "confrontation physique" mais aussi de démissionner avant que Julien Fournier ne parvienne à le convaincre de rester. Face aux journalistes ce mercredi, Didier Digard a promis de rapides éclaircissements sur l’affaire Galtier.

"Vous avez dû voir qu’on a fait l’actualité malgré nous. Le club a communiqué, on n'ajoutera rien aujourd'hui. Vous avez constaté qu’il y a deux versions qui s’affrontent. La vérité arrivera de toute façon, a lâché le jeune entraîneur. Si chacun veut faire des commentaires, il le fera. Mais pas aujourd’hui."

· Comment le PSG gère-t-il la situation?

Directement concerné puisque les accusations portent sur la période azuréenne Christophe Galtier, Nice a réagi sommairement. Mais du côté du PSG, victime collatérale, l’affaire a fait grand bruit. Très rapidement ce mercredi, les supporters du CUP ont réclamé le départ de l’entraîneur de 56 ans "si les faits sont avérés". Au sein du club francilien aussi on cherche à faire la lumière sur cette polémique.

Sans lancer de procédure officielle, le cœur du problème n’étant pas directement lié au PSG, l’entourage de Nasser al-Khelaïfi a lancé une enquête pour connaître la vérité. Le président du club francilien qui se trouve actuellement à Doha au Qatar suit le dossier avec attention.

En tant qu’employeur, le club parisien veut faire les choses bien pour ne pas se mettre à la faute vis-à-vis d’un de ses salariés. Toujours selon nos informations, au moment des premiers contacts avec Christophe Galtier pour le faire venir à Paris, Nasser Al Khelaïfi n’était pas au courant des détails et de la teneur des propos présumément tenus par Galtier, notamment concernant la religion musulmane.

"S’il l’avait su, jamais Galtier n’aurait pu signer au PSG, impossible", assure-t-on à RMC Sport dans l’entourage du patron de QSI. Enfin, selon les éléments du journal Le Parisien, Luis Campos a témoigné un fort soutien à Christophe Galtier dont il est particulièrement proche depuis leurs années lilloises.

· Qu’en disent les joueurs ou anciens joueurs de Galtier?

Dans cette affaire où la version de Christophe Galtier et celle de Julien Fournier s’opposent, les témoignages d’autres personnes pourraient permettre de connaître la vérité, une vérité. Nos consultants Jérôme Rothen ou Christophe Dugarry ont invité les joueurs ou ex-joueurs de Nice à confirmer ou à démentir les accusations contre le technicien, certains de ses anciens protégés ont parlé.

Lui-même musulman, le Turc Burak Yilmaz a salué la "personne fantastique" avec laquelle il a travaillé à Lille en 2020-2021. Décrivant sa relation avec 'Galette', le buteur de 37 ans n’a "jamais senti le moindre comportement négatif" du coach à cause de sa religion ou de sa nationalité.

Idem pour le Portugais du LOSC José Fonte, qui n’a pas manqué de prendre la défense de son ancien entraîneur chez les Dogues. Ancien patron de Christophe Galtier à Saint-Etienne, Roland Romeyer l’a ouvertement soutenu auprès du journal Le Parisien: "Pardon? Christophe Galtier raciste? C’est quoi ces conneries? Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Jamais Christophe n’a émis une quelconque remarque raciste à Saint-Étienne."

Parfois présentés comme des joueurs qui n’ont pas accepté le comportement du technicien à Nice autour de la gestion du ramadan et des joueurs musulmans, Amine Gouiri ou encore Jean-Clair Todibo et l’Algérien Hicham Boudaoui n’ont pas encore publiquement abordé le sujet.

· Quelles sont les prochaines échéances attendues?

Après une première communication via son avocat, Christophe Galtier se présentera face à la presse ce vendredi pour son rendez-vous médiatique avant PSG-Lens. Le technicien francilien ne pourra probablement pas échapper aux questions sur sa situation personnelle mais rien ne l’obligera à répondre. De la même manière, toute cette affaire risque prochainement de se poursuivre au tribunal. Comme l’a confirmé Maître Olivier Martin dès mercredi, des poursuites vont être engagées devant la justice.

"Compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui, qu'il conteste avec la plus grande fermeté, Christophe Galtier a immédiatement saisi son avocat (...) pour engager, sans délai, les poursuites judiciaires nécessaires qui s'imposent et ce d'autant plus que depuis cette divulgation, il fait l'objet de menaces et d'actes de harcèlement intolérables", a confirmé le clan Galtier via un communiqué transmis à la presse.

Au lendemain la conférence de presse de l’entraîneur vendredi, l’accueil que lui réservera le Parc des Princes pour le match contre Lens sera particulièrement observé. Du côté du PSG, on ne veut pas se précipiter et le club ne devrait pas bouger dans ce dossier avant d’avoir suffisamment d’éléments vérifiés pour confirmer ou infirmer les accusations contre Christophe Galtier.

Enfin, outre une éventuelle nouvelle communication de l’OGC Nice une fois les priorités sportives réglées, une évolution de cette affaire Galtier sera possible uniquement si des joueurs ayant travaillé sous ses ordres témoignent d’actes ou propos racistes et islamophobes de sa part. Sans élément supplémentaire, cette affaire restera ce qu’elle est pour le moment: deux paroles qui s’opposent.