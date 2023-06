Affaire Kenzo lors d'Ajaccio-OM: deux hommes placés en garde à vue à Ajaccio

Deux hommes âgés de 20 ans ont été placés en garde à vue, ce lundi à Ajaccio, dans le cadre de l’enquête sur l’agression de Kenzo. Le jeune supporter de l’OM a été bousculé dans une loge du stade François-Coty, le 3 juin, lors du match de Ligue 1 entre Ajaccio et Marseille.

L’enquête sur l’agression du jeune Kenzo avance. Neuf jours après les faits de violence survenus au stade François-Coty, deux hommes ont été placés en garde à vue ce lundi à Ajaccio. Agés de 20 ans, ils se sont rendus à la police. En marge du match de Ligue 1 entre Ajaccio et Marseille (1-0), le 3 juin, une rixe a eu lieu dans une loge du stade de l’ACA. Kenzo, un supporter de l’OM âgé de 8 ans et atteint d’un cancer, a été malmené avec sa famille.

Selon leur avocat, l’enfant a été touché "physiquement" tandis qu’Amandine, la mère de Kenzo, a décrit une violente embuscade dont a été victime son fils. Dans un communiqué, le club d’Ajaccio a remis en cause cette version. "Il semblerait, hélas, que les informations communiquées immédiatement après les faits, ne soient que très partiellement conformes à la réalité, a fait savoir l’ACA. Désormais, les éléments objectifs de l’enquête, et notamment le contenu de l’enregistrement de la vidéosurveillance, révèlent que la vérité est toute autre et que la gravité des agissements de certains supporters ajacciens, au demeurant répréhensibles, ait été très nettement exagérée."

La tête de Kenzo aurait heurté une rambarde de la loge

Nicolas Septe, le procureur de la République d’Ajaccio, a de son côté confirmé les circonstances violentes de l’agression subie par Kenzo et sa famille. "Lorsque le papa entre dans la loge, il enfile le maillot de l’OM. Cet acte aurait déclenché la colère des supporters de l'ACA, a-t-il détaillé sur BFMTV. Tout va très vite puisque les supporters ajacciens vont faire irruption dans la loge dans laquelle se trouve la famille, qui avait été invitée par des associations caritatives (…) Les coups vont partir directement sur le papa. Blessé, le petit garçon a heurté sa tête contre une rambarde de la loge. La maman a été également bousculée. La sécurité est ensuite intervenue très rapidement pour mettre la famille en sécurité de manière à éviter que les coups se reproduisent".

Depuis la révélation de cette agression, Kenzo et sa famille ont reçu de nombreuses marques de soutien. L’OM s’est notamment mobilisé en offrant des cadeaux à l’enfant. Emmanuel Macron, le chef de l'État, a réclamé des "sanctions fortes" contre les auteurs de ces violences.