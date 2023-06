Ajaccio-OM: Emmanuel Macron juge "totalement inacceptable" l'agression du jeune Kenzo et demande des sanctions "fortes"

Emmanuel Macron a réagi ce lundi à l'agression dont a été victime Kenzo, jeune supporter de l'OM, samedi à Ajaccio en marge du déplacement de l'Olympique de Marseille lors de la 38e journée de Ligue 1. Le président de la République a assuré l'enfant malade et sa famille de son soutien après avoir condamné l'attaque contre lui.

En déplacement ce lundi au Mont-Saint-Michel, Emmanuel Macron a livré son sentiment sur l'agression du petit Kenzo en marge du match entre Ajaccio et l'OM, lors de la 38e journée de Ligue 1. Atteint d'un cancer, ce jeune supporter du club phocéen et ses proches ont été pris pour cibles alors qu'ils assistaient à la rencontre en Corse. Deux jours après l'incident, le président de la République a apporté son soutien.

"C'est totalement inacceptable, a lancé le chef de l'Etat. J'ai une pensée très émue pour Kenzo et ses parents. Il a à se battre et se bat avec beaucoup de courage contre la maladie. C'est un supporter fidèle et rien ne justifie cela."

Macron réclame des sanctions "claires et fortes"

Agressé dans le stade François-Coty d'Ajaccio à cause de son maillot de l'OM, Kenzo a depuis reçu de nombreux messages de soutien. Des joueurs marseillais au président Macron en passant par Pablo Longoria, des élus de Marseille ou par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, les violences contre Kenzo et sa famille ont suscité l'indignation.

Atteint par un cancer du cerveau qui altère sa vue, le garçon de huit ans a été pris à partie par des fans ajacciens dans la loge où il se trouvait avec ses proches. Une enquête est actuellement ouverte par le procureur d'Ajaccio pour tenter d'identifier les "trois ou quatre" personnes impliquées dans cette agression contre Kenzo.

Après avoir dénoncé ces violences contre le jeune supporter de l'OM, Emmanuel Macron a également demandé des sanctions "claires" et "fortes" à l'econtre des agresseurs de Kenzo.

"Cela montre une espèce de dérive et on a raison de ne pas s'y habituer", a encore indiqué le président de la République avant de promettre de "continuer d'être au côté de la famille pour qu'il puisse se relever de ce traumatisme".