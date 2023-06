Affaire Kenzo lors d'Ajaccio-OM: les images de la vidéosurveillance du stade le soir des incidents

DOCUMENT RMC - Des images de vidéosurveillance lors du match Ajaccio-OM ont été ajoutées au dossier de l'enquête sur l'agression du petit Kenzo.

Dans la soirée de samedi 3 juin, juste avant le début de la rencontre entre l'AC Ajaccio et l'Olympique de Marseille comptant pour la 38e journée de Ligue 1, une scène a ému la France. Kenzo, jeune supporter marseillais atteint d'un cancer, et son père ont raconté avoir été pris à partie et agressés dans le stade à cause d'un maillot de l'OM.

RMC Sport a pu se procurer et consulter les 33 secondes de vidéosurveillance du stade François-Coty lors des incidents survenus en marge de la rencontre. Ces images intéressent grandement les enquêteurs depuis l'ouverture d'une enquête de flagrance pour violences aggravées. Elles sont d'ailleurs déjà présentes dans le dossier. Pour cette partie, trois plaintes ont aussi été déposées par la Ligue de football professionnel (LFP), l'AC Ajaccio et le père du petit Kenzo.

Les images de surveillance lors de ACA-OM, le 3 juin © DR

Quatre individus repartent avec un maillot de l'OM

Factuellement, sur cette vidéo, d'une qualité honorable, on peut voir trois jeunes fans de l'AC Ajaccio rejoindre une des loges du stade. Ils sont rapidement rejoints pas un quatrième individu. Aucun visuel à l'intérieur de la loge n'est disponible. Du premier individu, à la sortie, ils vont y rester quatorze secondes. Sur les images consultées par RMC Sport, on peut voir les quatre individus ressortir avec un maillot de l'OM à la main. La séquence est très rapide.

La maman du petit Kenzo va croiser les supporters corses en remontant à l'étage au niveau des loges alors que les individus sortent de la pièce. Un stadier arrive aussi au dernier moment vêtu d'un gilet orange. Ce document diffusé par RMC Sport est un des documents sur lesquels les enquêteurs s'appuient pour apporter un éclairage sur cette enquête.

Le procureur de la République d'Ajaccio a ouvert une enquête pour violences en réunion concernant l'agression dont ont été victimes Kenzo et sa famille dans l'enceinte du stade de la ville corse. Dans un communiqué, l'AC Ajaccio avait condamané "avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables! L’AC Ajaccio fera toute la lumière sur ces agissements honteux. Dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux."

"Il faut procéder aux identifications des vidéosurveillances pour identifier les protagonistes qui ont pu commettre les faits, avait expliqué le procureur de la République d'Ajaccio sur BFMTV lundi matin. Cette enquête nécessite un travail assez long de retranscription des vidéos surveillance mais aussi de recoupement de témoignages."