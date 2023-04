Ajaccio: fin du mystère Belaïli, de retour avec deux jours de retard

Absent depuis la semaine dernière, Youcef Belaïli (31 ans) a effectué son retour à l’AC Ajaccio ce mercredi comme l’a indiqué le club en constatant un retard de "deux jours" de son attaquant.

Le mystère autour de Youcef Belaïli (31 ans) est levé. L’attaquant a fait son retour dans les installations de l’AC Ajaccio, ce mercredi, comme l’a indiqué le club sur les réseaux sociaux. Il n’était plus apparu en Corse depuis la fin de la coupure internationale avec l’Algérie, manquant ainsi le déplacement à Clermont (2-1) dimanche dernier. Le club indique avoir autorisé son joueur rester en Algérie pour soigner une blessure aux adducteurs. Ce dernier est finalement rentré plus tard que prévu.

Reçu par Pantaloni et Cavalli

"Le mardi 28 mars dernier, le club avait décidé d’octroyer quelques jours supplémentaires à Youcef Belaïli en raison de sa blessure aux adducteurs, indique l’ACA sur Twitter. Le staff sportif et médical étaient informés et ont suivi les soins du joueur. Youcef Belaïli a été reçu ce (mercredi) matin par le coach Olivier Pantaloni et le coordinateur sportif Johan Cavalli pour ses 48h de retard par rapport à sa date de retour convenue. Youcef est dès aujourd’hui en phase de réathlétisation avec notre staff médical."





Belaïli a participé aux deux victoires des Fennecs contre le Niger le 23 (2-1), puis le 27 mars (0-1) lors des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Selon L’Equipe, le joueur aurait contacté tardivement son club pour lui annoncer être blessé, échographie à l’appui, et lui indiqué suivre sa convalescence dans son pays.

Belaïli a rejoint la Corse en septembre dernier après la résiliation de son contrat avec Brest, seulement huit mois après son arrivée. La situation s’était tendue après, là encore, un retour de sélection en club trois jours après la date prévue. Le Télégramme avait publié un article dénonçant, par ailleurs, des dégradations commises par le joueur dans la maison qu’il occupait, mais aussi des écarts de conduite au sein du groupe. Une accumulation qui avait participé à acter son départ du Finistère. Belaïli avait démenti ces allégations quelques semaines plus tard. Depuis son arrivée en Corse, l’international algérien (49 sélections, 9 buts) a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 14 matchs de L1.