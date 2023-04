Ajaccio: l'énigme Belaïli, qui n'est pas rentré en Corse après avoir joué avec l'Algérie

Youcef Belaïli a disputé les deux matchs de qualification de l'Algérie pour la Coupe d'Afrique des nations, les 23 et 27 mars, mais il n'est pas revenu dans son club, à Ajaccio. Officiellement, le joueur de 31 ans est blessé aux adducteurs et se soigne dans son pays. Mais l'ACA semble, d'après L'Équipe, avoir été mis devant le fait accompli.

L'ACA attend toujours Youcef Belaïli. Selon L'Équipe, l'international algérien, qui a rejoint sa sélection durant la trêve internationale, n'est toujours pas revenu en Corse. Officiellement, celui-ci est blessé et se soigne dans son pays. Problème: le joueur de 31 ans aurait contacté tardivement son club, échographie à l'appui, pour le prévenir d'une blessure aux adducteurs. En général, c'est au club d'accepter ou non que l'un de ses joueurs se soigne dans une structure externe...

Belaïli blessé après avoir joué avec les Fennecs?

En plus de forcer la main à l'ACA, c'est aussi le timing qui interroge en Corse. Car la semaine dernière, à l'occasion de la trêve internationale, Belaïli a bel et bien joué avec les Fennecs lors des deux matchs de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des nations. Titulaire face au Niger le 23 mars, il est entré après l'heure de jeu, le 27 mars, face au même adversaire.

L'Équipe rappelle que le joueur avait déjà été blessé aux adducteurs en février, lorsqu'il avait manqué les deux déplacements à Nice et Lorient. Toujours est-il que cette "disparition" soudaine rappelle le procédé utilisé par Belaïli avec Brest. Il y a un an, après les barrages à la Coupe du monde 2022, il n'avait donné aucune nouvelle à son club pendant trois jours avant de rompre son contrat. Disant avoir pâti de l'absence de sa famille, Johan Cavalli, le directeur de l'ACA, et les autres dirigeants insulaires avaient fait venir celle-ci en Corse.

Dix-neuvième de Ligue 1, Ajaccio est à cinq points du premier non-relégable et espère bien récupérer au plus vite son international algérien pour l'aider à garder sa place dans l'élite.