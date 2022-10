Brest: "Certains ont voulu salir mon image", les explications de Belaïli après son départ

Quelques jours après la résiliation de son contrat, Youcef Belaïli s'est exprimé pour la première fois depuis son départ de Brest. Il a tenu à démentir certaines rumeurs.

Libre après la résiliation de son contrat avec Brest, Youcef Belaïli est sorti de son silence en adressant quelques mots via la Fédération algérienne de football. Le joueur des Fennecs affirme que sa rupture avec le club breton ne s’est pas déroulée avec fracas et souhaite démentir certains propos tenus à son égard :

"Ce n’est pas la première fois que ma carrière connaît un changement de trajectoire, sachant que c’est le propre de tout footballeur. Ma séparation avec le Stade Brestois 29 est intervenue dans un cadre tout à fait normal et dans le respect du cadre contractuel, même si certains ont voulu salir mon image m’accusant d’actes répréhensibles que j’ai d’ailleurs battu en brèche avec preuves à l’appui", a écrit le milieu de terrain.

Il dénonce des fausses informations

Dans son communiqué, Youcef Belaïli a également dénoncé les fausses informations dont il a été l'objet. "Ne s’arrêtant pas là, on a, de nouveau, voulu me discréditer avec mon ancien club au Qatar et l’opinion qatarie. En effet, après avoir déformé, il y a quelques mois, mes paroles pour me discréditer aux yeux de cette même opinion, voilà que certains en profitent encore une fois en m’attribuant d’autres déclarations en réponse, soi-disant, à des attaques de la presse qatarie", poursuit-il, rappelant qu'il a toujours eu "du respect" pour les clubs où il est passé. "Il en est de même pour le peuple du Qatar à qui je voue également respect et gratitude pour l’accueil chaleureux et l’intérêt dont j’ai toujours bénéficié."

Malgré une bonne fin de saison dernière (3 buts et 2 passes décisives en 13 matchs), qui a aidé Brest à se maintenir, l'Algérien a vécu une période compliquée en ce début de saison, où il a tout de même été passeur à deux reprises en six rencontres disputées.