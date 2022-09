Ajaccio – Nice : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce dimanche, Ajaccio défie Nice à domicile au stade François-Coty. C’est un match capital pour les deux clubs. On vous dit ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Ajaccio – Nice !

En ce début de saison de Ligue 1 Uber Eats, Nice et Ajaccio sont dans le bas du tableau. En effet, la récente défaite contre Lorient (0-1) a plongé les Corses à la dernière place du classement. De son côté, Nice s’est également incliné face à Monaco (0-1). Les Niçois sont seizièmes avec 5 points, pour une victoire et deux matchs nuls.

Par ailleurs, les Aiglons ont rencontré cette semaine les joueurs de Cologne pour la Ligue Europa Conférence. Éric Wattelier sera l’arbitre principal de ce match de la septième journée de championnat. On vous dit ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Ajaccio – Nice !

Ce dimanche 11 septembre, assistez en direct au match Ajaccio – Nice dès 15 heures sur la chaîne Le Pass Ligue 1. Vous pouvez regarder la rencontre en intégralité ou via le multiplex présenté par Karim Bennani. L’offre d’abonnement mensuelle Le Pass Ligue 1 est au prix de 12, 99 euros par mois, annulable à tout moment. De son côté, l’offre saison est au prix de 99 euros par an. Vous retrouvez alors en streaming 8 des 10 matchs de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT. Les consultants, dont Thierry Henry et Mathieu Bodmer, décryptent et analysent pour vous les résultats des équipes lors des émissions d’avant et après match. D’autre part, vous pouvez activer l’option “Stadium FX” qui retransmet chez vous l’ambiance des tribunes. Enfin, téléchargez l’application Prime Video pour voir les programmes de la chaîne Le Pass Ligue 1 en direct ou en replay.

