Ajaccio – PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Les clubs français n’ont plus que quelques semaines pour faire le plein de points avant la Coupe du Monde. Ce vendredi, les Parisiens se déplacent à Ajaccio pour l’ouverture de la douzième journée de championnat. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Ajaccio – PSG !

Les hommes de Christophe Galtier sont invaincus depuis le début de cette saison. Le PSG a remporté 9 de ses 11 duels et a ainsi accumulé 29 points. Par ailleurs, le Paris Saint-Germain possède pour le moment les meilleures statistiques de Ligue 1.

Offre Prime Video Profitez de l'offre promotionnelle ! Offre à ne pas louper chez Amazon Prime Video J'en profite

En effet, Neymar et ses coéquipiers ont inscrits 29 buts et n’en ont encaissé que 5. En face, Ajaccio est plus en difficulté. Les Corses sont dix-huitièmes avec 8 points. Enfin, Johan Hamel sera l’arbitre principal de la rencontre. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Ajaccio – PSG !

Regardez le match Ajaccio – PSG ce week-end !

Vous pouvez suivre en direct le match Ajaccio – PSG ce vendredi 21 octobre à 21 heures, sur la chaîne Le Pass Ligue 1. Thibault Le Rol prend l’antenne 30 minutes avant la rencontre pour vous présenter les équipes et les statistiques. Vous assistez à 80 % des matchs de Ligue 1 Uber Eats via l’offre d’abonnement saison Le Pass Ligue 1 au prix de 69 euros par an, au lieu de 99 euros par an. En ce moment, vous profitez ainsi de 30 euros de remise. Mais attention, cette promotion est limitée. Elle se termine le 22 novembre ! Cependant, seuls les abonnés Prime sont éligibles à cette offre. Matchs, multiplex, émissions, bonus et documentaires, vous retrouvez l’intégralité des programmes depuis votre compte Amazon Prime. Par ailleurs, l’option “Stadium FX” diffuse chez vous l’ambiance des tribunes, pour une expérience immersive. Vous partez en déplacement ? Téléchargez l’application Prime Video et regardez les matchs depuis votre smartphone ou votre tablette.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.