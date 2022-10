PSG: Kylian Mbappé appuie sur pause après une semaine agitée

Alors que la question de son avenir au PSG a fait couler beaucoup d'encre la semaine passée, Kylian Mbappé a pris la parole publiquement dimanche soir après le match contre l'OM, assurant ne pas avoir demandé à partir. Une mise au point médiatique encouragée par le club, mais qui était aussi la volonté du joueur.

Ces derniers jours n’ont pas été de tout repos pour le Paris Saint-Germain. Malgré le match de Ligue des champions contre Benfica (1-1) et le Classique contre l'OM (1-0), les affaires extra sportives ont pris beaucoup de place. Il a été question de Kylian Mbappé et de son avenir. Le Français a fini par calmer le jeu, ce dimanche après la victoire contre le rival marseillais.

"Je n’ai jamais demandé mon départ en janvier", a-t-il lancé face à la presse. Il n’a fallu que quelques mots pour réconforter certains supporters parisiens emplis de doutes sur les intentions de leur buteur. Quelques jours plus tôt, les velléités de départ de l’international français avaient filtré sur RMC, dans l’After Foot, avant d’être reprises par la presse espagnole et française. S’il est vrai que le Français a songé à partir, le numéro 7 du PSG n’a - nuance - jamais demandé à sa direction un départ au mois de janvier.

Une réunion dans les prochains jours ?

Cette prise de parole de dimanche, encouragée par le club, était aussi une volonté du joueur. Kylian Mbappé n’a pas l’habitude de se cacher quand l’actualité est brûlante. On se souvient de sa sortie après le match face à l’Autriche lors de la dernière trêve internationale, alors que la question des partenariats et du droit à l’image des joueurs de l’équipe de France faisait débat.

Présent lors des matchs à domicile dernièrement, Nasser Al-Khelaïfi a enlacé Kylian Mbappé dans les coursives du Parc après le choc contre l’OM. Tout serait donc rentré dans l’ordre ? Interrogé sur les promesses de son président, le Bondynois a préféré éviter le sujet. "Je l’ai vu avant le match, il nous a souhaité bonne chance et aujourd’hui on a gagné", a-t-il seulement glissé. Vu de Doha, les relations entre le club et son attaquant doivent s’améliorer. Dans cette optique aucun émissaire n’a été envoyé pour fluidifier les relations, d’après le Paris Saint-Germain. En revanche, une réunion pourrait bien se tenir dans les prochains jours entre les dirigeants et le joueur.