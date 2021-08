Al-Khelaïfi: "On n’a encore rien gagné"

EXCLU RMC SPORT. En marge de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi au Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi a accordé un entretien à RMC Sport. Très heureux de son joli coup et de son effectif, le président du PSG refuse toutefois s’enflammer et martèle une évidence: "Il va falloir travailler désormais".

Nasser, est-ce le beau jour de votre vie de président du PSG?

C’est une des plus belles journées pour moi en tant que président du Paris Saint-Germain, oui. Mais j’espère que ce n’est pas la plus belle car on en attend de meilleures encore à l’avenir.

Depuis quand négociez-vous avec Messi?

On a été très rapides, honnêtement. Le jour où son départ de Barcelone a été annoncé, on a commencé à discuter avec lui. Ça n’a pas été difficile, sincèrement, car il voulait venir à Paris et qu’on voulait signer avec lui. C’était vraiment très facile.

A quand remonte le premier contact avec lui?

Je ne veux pas rentrer dans les détails mais ça a été vraiment rapide et facile. On a échangé avec eux et en trois-quatre jours, ça a pu se faire.

Le fait d’avoir un Argentin sur le banc, Mauricio Pochettino, a-t-il aidé pour l’attirer au PSG?

Je pense que la première chose qui a été importante, et il l’a dit aussi lors de la conférence de presse à Barcelone, c’est qu’il veut gagner et se battre pour remporter des titres. Nous, on veut la même chose. On a vraiment le même objectif et ça a été le plus important. Après, bien sûr, il a déjà plein d’amis avec les Argentins, Neymar ou d’autres. Il m’a dit qu’il voulait jouer avec ces joueurs. Et le premier, c’est Kylian. Il veut jouer avec Kylian, il est très content qu’il soit là avec Neymar et tous les autres. C’est quelque chose de magnifique. Mais on n’a encore rien gagné. On a besoin de travailler pour gagner. On a une très bonne équipe mais il faut travailler tous les jours, avec pour moi le meilleur entraîneur au monde.

Quand on voit Neymar, Mbappé, Messi, Donnarumma… Ce PSG est-il la meilleure équipe de l’histoire selon vous?

Je pense que c’est une des meilleures équipes. On a aussi du respect pour les autres mais cette équipe est vraiment très, très forte. Mais on n’oublie pas que ce n’est pas parce qu’on a une très belle équipe qu’on doit tout gagner. On a besoin de travailler. On doit rester calme, se concentrer sur le championnat avec notre match de samedi. Le plus important pour nous aujourd’hui, c’est qu’on a fait un très bon mercato mais on a besoin de travailler sur le terrain.

Est-it également important pour vous de faire rayonner Paris en Ligue des champions à un peu plus d’un an de la Coupe du monde au Qatar?

Je veux être très clair: ça n’a rien à voir avec la Coupe du monde. C’est un projet sportif pour un club français, on travaille pour le PSG et l’amour de ce club. On fait ça avec passion et avec stratégie mais ça n’a rien à voir avec ça.

Quelle réponse apportez-vous à ceux qui critiquent vos investissements par rapport au fair-play financier?

Je pense qu’on a fait le meilleur recrutement cet été. On a fait venir des joueurs parmi les meilleurs au monde: le capitaine du Real Madrid, celui de l’équipe nationale des Pays-Bas, le meilleur joueur de l’Euro, Hakimi. On a vraiment une très belle équipe et on est très heureux de notre mercato. Si on regarde les valeurs de ces joueurs, on est autour de 400-500 millions d’euros. Quelle est aujourd’hui la valeur de Messi ? Celle de Donnaruma ? Celle de Wijnaldum ? C’est vraiment quelque chose de spécial.

Le mercato va-t-il se poursuivre pour le PSG rayon arrivées et où en est-on de la prolongation de contrat pour Mbappé?

Je ne veux pas parler des discussions avec Kylian. Ça reste entre nous et sa famille. Je ne veux pas répéter la même chose à chaque fois mais c’est très clair: Kylian veut une équipe forte, et aujourd’hui on a une équipe forte. Je ne pense pas qu’il ait des raisons de demander à partir car Leo m’a dit qu’il était venu ici pour jouer avec Kylian. C’est un de ses objectifs. Kylian a aujourd’hui une des meilleures équipes au monde. Je ne pense pas qu’il va continuer car personne ne comprendrait ça.