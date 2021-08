PSG: "On respecte les règles", assure Al-Khelaïfi à propos du fair-play financier

Au cours de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré rassurant au sujet du fair-play financier. Malgré le salaire gargantuesque de La Pulga au PSG, le club respecte les règles selon son président.

"Nous connaissons les règles du fair-play financier". Nasser Al-Khelaïfi confirme, l’arrivée de Lionel Messi au PSG, accompagnée de son immense masse salariale, ne mettra pas en péril le club d’un point de vue juridique. Le président parisien rassure en conférence de presse, où il a pris la parole aux côtés de Lionel Messi. "On s’est penché sur la question du fair-play financier, on a tout étudié et évidemment qu'on respecte les règles", déclare-t-il.

"Depuis le premier jour, nous avons toujours respecté les règles, tempère Al-Khelaïfi. Avant de faire quoi que ce soit, nous nous réunissons avec nos équipes juridiques et financières. Si on signe Leo, c'est parce qu'on peut, sinon on ne l'aurait pas fait signé. On savait qu’on pouvait le faire". Au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a signé un contrat de deux ans, plus une année supplémentaire en option, avec un salaire qui émarge à environ 40 millions par an.

"D’un point de vue commercial, en trois jours, l'impact est incroyable"

Le président qatari explique également que l’arrivée du sextuple Ballon d’Or apporte énormément au club, en terme d’image mais aussi financièrement: "Ce qu'apporte Leo au club est aussi énorme. (...) Il apporte beaucoup de choses bonnes et positives pour le club. On le voit directement sur les réseaux sociaux, dans la presse. C'est un excellent actif pour le club, qui grandit dans tous les aspects. D’un point de vue commercial, en trois jours, l'impact est incroyable".

Malgré le coût de l’opération et la puissance du message envoyé par le PSG avec cette signature XXL, Nasser Al-Khelaïfi ne perd pas son sourire et ironise sur le salaire de la Pulga: "J'espère que Leo ne demandera pas une augmentation".