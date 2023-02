Al Khelaïfi prend la parole sur la situation de Galtier au PSG: "J'ai toujours eu confiance en mon coach"

Après la large victoire du PSG sur le terrain de l'OM ce dimanche (3-0) en clôture de la 25e journée de Ligue 1, le président du club parisien a fait un tour en zone mixte. Nasser Al-Khelaïfi a notamment éteint le feu autour de Christophe Galtier, disant avoir "toujours eu confiance" en son coach.

Après un début d'année 2023 très délicat, avec trois défaites en Ligue 1, une élimination en Coupe de France et une manche perdue en Ligue des champions, le PSG a retrouvé des couleurs. Après le succès arraché sur le fil face à Lille (4-3), le club parisien a écoeuré l'OM au Vélodrome ce dimanche (3-0), en clôture de la 25e journée de championnat.

De quoi permettre à Christophe Galtier de souffler un peu, après des semaines compliquées, faites d'incertitude autour de sa situation personnelle. Ce dimanche soir, le président du PSG lui a affirmé sa confiance: "Je suis très heureux, on a fait un grand match ce soir, un grand PSG. J'ai toujours eu confiance en mes joueurs et mon coach, assure Nasser Al-Khelaïfi en zone mixte. On a vraiment fait un grand match. C'est le PSG, c'est notre niveau, on a gagné avec la manière. On a joué contre un grand Marseille. Mais c'est le vrai visage du PSG. Il y a beaucoup de positif. Ce match, ce n'était pas trois points mais six points. Les matchs ont été très agressifs. C'est aussi une bonne préparation, avec Nantes, pour la Ligue des champions."

"Confiant pour le match face au Bayern? Toujours"

"J'ai toujours eu confiance en mon coach, je sais ce qu'il peut donner, redit le dirigeant parisien. Cela a été compliqué après la Coupe du monde, pour tout le monde mais spécialement pour nous parce qu'on avait beaucoup de joueurs concernés. Il y a eu beaucoup de blessures. Ce n'est pas une excuse."

Avant de dire aussi sa confiance concernant le huitième de finale retour de Lgue des champions à Munich, dans dix jours: "Confiant pour le match contre le Bayern? Toujours, répond Al-Khelaïfi. Ce match va donner beaucoup de confiance aux joueurs, à tout le monde."