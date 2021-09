Algérie: "On est tous accablés", lance Belmadi après l’énième blessure d’Atal

Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’Algérie, était en conférence de presse ce mercredi avant les éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde 2022. L’occasion pour lui d’évoquer la situation de Youcef Atal, une nouvelle fois absent pour cause de blessure.

Youcef Atal, le latéral droit de l’OGC Nice, est une nouvelle fois absent de la liste de l'Algérie de Djamel Belmadi à cause d’une lésion à la cuisse. Le sélectionneur, qui était présent en conférence de presse ce mercredi, a apporté son soutien à son joueur, champion d’Afrique en 2019.



"Atal est un joueur de qualité. On le soutient et il le sait. Si besoin, notre staff est à sa disposition. Je suis souvent en contact avec lui. On fait tout ce qu'on peut. Il a compris les erreurs du passé mais je ne vis pas avec lui non plus", explique Djamel Belmadi.



Le sélectionneur de l'Algérie estime que les blessures récurrentes de l'ancien joueur de la Jeunesse Sportive de Kabylie sont devenues une crainte pour lui et son staff. "Pour Youcef Atal, on est tous accablés à chaque fois qu'il se blesse. C'est devenu même une crainte. Sa blessure fait mal pour lui car il devra travailler psychologiquement dans un premier temps. C'est difficile de s'en sortir", ajoute l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille.

"J’ai changé mon hygiène de vie", assure Atal

Mise en garde à de nombreuses reprises par son sélectionneur, Youcef Atal a confié en conférence de presse avoir changé son hygiène de vie afin d’éviter les blessures. "J’ai changé beaucoup de choses, la manière d’entraîner, de faire des exercices avant et après les entraînements, et mon alimentation pour pouvoir faire une saison pleine. Chaque joueur à des besoins différents et d’avoir un programme spécifique pour éviter les blessures", explique le joueur sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Aiglons.



Blessé face à l'Olympique de Marseille, sa durée d'indisponibilité n'a pas été confirmée mais la saison dernière l’Algérien a eu une blessure similaire, qui l’avait éloignée des terrains pendant quatre semaines.

Son objectif en sélection sera d'être parmi les 23 de Djamel Belmadi, qui iront au Cameroun défendre le titre de champion d’Afrique acquis en 2019, du 9 janvier au 5 février prochain. Les Fennecs se trouvent dans le Groupe E avec la Côte d’Ivoire, le Sierra Leone et la Guinée Equatoriale.