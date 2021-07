Amical: l’OL en démonstration face à Wolsfburg

Troisième victoire en trois matchs de préparation pour l’OL de Peter Bosz. Quelques heures après avoir battu Villefranche (2-0), les Lyonnais se sont imposés sans difficulté face à Wolfsburg au Groupama Stadium (4-1).

Trois semaines avant le début du championnat, l’Olympique Lyonnais poursuit sa montée en puissance. Après avoir mis à terre Bourg-en-Bresse (5-1) puis Villefranche plus tôt dans la soirée avec une équipe remaniée (2-0), les Rhodaniens n’ont pas fait de détail face à Wolsfburg, quatrième du dernier championnat d’Allemagne et qualifié pour la Ligue des champions.

Auteur d’une excellente prestation, Karl Toko Ekambi n’a eu besoin que de quelques minutes pour effacer et tromper Casteels, profitant d’un caviar de Lucas dans la profondeur (8e). Vingt minutes plus tard, son compère d’attaque du soir Moussa Dembélé a connu beaucoup de réussite et profité également d’une défense adverse imprécise pour doubler la mise (29e). C’est une nouvelle erreur défensive qui a amené le troisième but du match, le premier pour Wolfsburg, après une passe manquée de Lucas moins d’une minute plus tard profitant à Ginczek (30e).

Cherki: "On aime beaucoup la philosophie du coach"

Dans un grand soir, Toko Ekambi a permis à l’OL de reprendre deux buts d’avance rapidement en seconde période, à la réception d’un centre du jeune Gusto et auteur d’un magnifique coup de tête décroisé (55e). L’attaquant camerounais était même proche de s’offrir un triplé dans la foulée, au terme d’une collective de grande classe qui était parti du gardien Pollersbeck, avant d’être signalé hors-jeu (60e). Wissa, 18 ans, provoquera et transformera un penalty en fin de rencontre pour corses l’addition (83e). Une prestation qui a ravi Rayan Cherki, visiblement heureux de l'arrivée du coach néerlandais: "On aime beaucoup la philosophie du coach Peter Bosz. On est tourné vers l’offensif."

Devant les 8.000 spectateurs de son Groupama Stadium, conviés à cette soirée test pour le retour du public dans les stades, l’OL termine sa semaine en beauté avec une nouvelle victoire encourageante, la troisième en autant de rencontres de préparation. Il reste encore deux matchs amicaux aux Lyonnais pour se rôder avant la reprise du championnat, le week-end du 8 août face à Brest. Ce jeudi, ils doivent faire face à Villarreal, trois jours avant de boucler leur pré-saison face au Sporting Portugal.