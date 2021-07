Première victoire pour Galtier avec Nice, l'OL cartonne... les résultats des matchs amicaux

La plupart des équipes de Ligue 1 étaient en action ce samedi, trois semaines avant la reprise du championnat. Parmi les principaux résultats, le PSG, le LOSC, Monaco et Rennes ont fait match nul alors que l’OL et Nice se sont imposés.

C’est un grand samedi de football qui vient de s’achever pour les acteurs de Ligue 1. Hormis l’OM et Bordeaux, tous étaient sur les terrains pour poursuivre leur préparation. Le Gym de Galtier a notamment remporté sa première victoire de l’été, après trois rencontres sans succès, face au Dynamo Kiev (2-1). Mais il a perdu son milieu de terrain et international français Morgan Schneiderlin.

Le craquage lillois, la remontée rennaise

Après le match nul du PSG face à Chambly (N1, 2-2) en fin de matinée, avec des buts inscrits par Icardi et Simons, le champion de France en titre, le LOSC, a concédé le nul face à Courtrai (Belgique, 1-1). Une rencontre marquée par la double exclusion de Djalo et Xeka après leur altercation, alors que Yacizi a évité le pire en fin de rencontre sur penalty.

Lyon puissance 4

Les supporters lyonnais ont eu droit à une double puisque l’OL affrontait Villefranche (N1) quelques heures avant Wolsfburg. Avec une équipe très animée, les hommes de Bosz se sont d’abord imposés 2-0 grâce à des réalisations de Mendes et Diomandé. Avant de récider dans une rencontre spectaculaire face aux Allemands (4-1), emmenés par Dembélé, Toko Ekambi (doublé) et le jeune Wissa.

Monaco et Rennes au ralenti

Troisième du dernier championnat, l’AS Monaco n’a pu faire mieux qu’un résultat nul et vierge face à un autre club belge, Antwerp (0-0), son premier accroc de la préparation. Le Stade rennais a réussi quant à lui un véritable come-back face au Standard de Liège (Belgique, 3-3). Menés 3-0 à la pause, les hommes de Genesio sont parvenus à arracher un match nul une semaine après un scénario similaire face au Havre (2-2). Dans sa double confrontation de 60 minutes face au Havre (L2), Lens n’est parvenu à l’emporter, concédant deux matchs nuls sur le même score de 2-2.

Montpellier et Nantes s'inclinent

Dans les autres résultats du jour, on peut citer pêle-mêle la victoire d’Angers sur Chateauroux (N1, 3-0) grâce à un doublé d’Alioui, la défaite du FC Nantes dans le Challenge Emiliano Sala face à Caen (L2, 1-0), la victoire du promu troyen face à Dijon (L2, 2-1), le succès de Lorient dans le derby breton face à Brest (3-2), les défaites de Strasbourg face à Sion (Suisse, 1-0) et de Montpellier face à un autre promu, Clermont (3-2). À noter également le match nul du FC Metz contre Seraing (Belgique, 1-1) et les victoires stéphanoises (2-1) et rémoises (1-0) sur deux pensionnaires de Ligue 2, Grenoble et Valenciennes.

Les résultats des matchs amicaux du 17 juillet:

OGC Nice 2-1 Dynamo Kiev

Valenciennes 0-1 Reims

Saint-Etienne 2-1 Grenoble

Clermont 3-2 Montpellier

Strasbourg 0-1 Sion

Standard de Liège 3-3 Rennes

Metz 1-1 Seraing

Lorient 3-2 Brest

Dijon 1-2 Troyes

Antwerp 0-0 Monaco

Courtrai 1-1 Lille

Angers 3-0 Châteauroux

Lens 2-2 Le Havre

Lens 2-2 Le Havre

Nantes 0-1 Caen

Paris 2-2 Chambly

Lyon 2-0 Villefranche

Lyon 4-1 Wolfsburg