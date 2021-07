Amicaux: le PSG s'impose avec ses jeunes, Brest et Rennes s'inclinent

Avant le déplacement de l'OM ce mercredi soir à Braga, d'autres clubs de Ligue 1 ont disputé une rencontre amicale plus tôt dans la journée. Le PSG a connu une victoire poussive face à Augsbourg (2-1), alors que Brest et Rennes se sont inclinés respectivement face au Stade Briochin (2-1) et Getafe (2-1). Reims et Clermont ont eux gagné face à de modestes formations.

Le PSG, toujours sans le défenseur central espagnol Sergio Ramos, a battu Augsbourg pour son troisième match de préparation (2-1), ce mercredi à Orléans au terme d'une rencontre poussive. Privé de la plupart de ses cadres en vacances ou au repos, Paris a ouvert la marque par Julian Draxler (62e), avant de concéder l'égalisation par Florian Niederlechner (66e). Le PSG ne s'est imposé que grâce à un but contre leur camp des Bavarois en toute fin de match (90e+1).

Après avoir commencé sa préparation de la meilleure des façons contre Le Mans (4-0), le PSG avait été tenu en échec samedi par un autre pensionnaire de la troisième division, Chambly (2-2). Les Parisiens doivent affronter le Genoa samedi, toujours au Stade de la Source d'Orléans, pour leur dernier match de préparation avant le Trophée des champions, qui aura lieu le 1er août à Tel-Aviv (Israël) face à Lille.

Défaite surprise pour Brest

Si Chambly avait réussi à tenir en échec le PSG au Camp des Loges, le club picard retombé en National 1 a été dominé ce mercredi par Reims (2-0), dans une rencontre disputée au Touquet. Mathieu Cafaro a trouvé la faille (44e) avant la pause pour la formation champenoise, et Moussa Doumbia a marqué le but du break (80e) en fin de rencontre.

De son côté, désormais entraîné par Michel Der Zakarian, le Stade brestois s'est incliné 2-1 face à Saint-Brieuc lors d'un match de préparation à Landivisiau (Finistère). Mathéo Remars avait ouvert le score pour le club de National 1, avant l'égalisation (65e) de Steve Mounié. Steven Papin (85e) a scellé la victoire de son équipe.

Les clubs bretons ne sont pas à la fête en préparation avec la défaite (2-1) aussi ce mercredi du Stade Rennais de Bruno Genesio, face à Getafe en déplacement en Espagne. Si Serhou Guirassy avait marqué le but égalisateur sur penalty (57e), Hugo Duro a offert la victoire au club espagnol, aussi sur penalty (66e).

Promu en Ligue 1 pour la première fois de son histoire, Clermont s'est imposé (2-0) face à l'équipe de l'UNFP, soit les joueurs sans contrat, à Domérat (Allier). Le club auvergnat a fait la différence en fin de rencontre grâce à Jason Berthomier (81e) et Mohamed Bayo (88e).