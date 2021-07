PSG: Sergio Ramos se rêve en Napoléon sur des protège-tibias personnalisés aux couleurs du club

Sergio Ramos s'est fait livrer une série de protège-tibias personnalisés aux couleurs du Paris Saint-Germain, qu'il vient tout juste de rejoindre.

Sergio Ramos ne participera pas au prochain match amical de son équipe contre Augsbourg, ce mercredi (19h), le staff médical du Paris Saint-Germain ayant préféré le ménager pour l’instant. Mais le nouveau défenseur central du club de la capitale se prépare à jouer avec le PSG. Débarqué à Paris depuis peu, le champion du monde et d’Europe travaille très dur à l'entraînement pour mériter sa place sur le terrain, et il n’a pas chômé non plus pour se confectionner trois paires de protège-tibias sur mesure, célébrant sa signature au Paris Saint-Germain.

Les nouveaux protège-tibias de Ramos © @Capture

Sergio Ramos devrait retrouver le FC Séville en amical

Un projet un peu kitsch et mégalo, mais qui passera peut-être pour une preuve de fidélité auprès des supporters parisiens. Sur chacune des trois paires de tibias, on notera la représentation de Sergio Ramos en Napoléon. Sergio Ramos et l’Empereur ne faisant qu’un, rien que ça. Les protections le montrent également en compagnie de sa famille le jour de sa signature au PSG, ou bien soulevant la Coupe aux grandes oreilles, tant convoitée par le PSG, avec ses anciennes et ses nouvelles couleurs.

Sergio Ramos sous les traits de l'Empereur Napoléon © @Capture

Pour la petite histoire, les protections ont été fabriquées par la société Podoactiva, fondée par le podologue du Real Madrid, José Victor Alfaro. Après la rencontre face à Augsbourg, le Paris Saint-Germain affrontera le Genoa, 11e du dernier championnat italien de Serie A, samedi (19h), puis le FC Séville, à l’occasion d’un cinquième et dernier match amical avant le Trophée des champions, qui pourrait permettre à Sergio Ramos d’enfiler ses nouveaux protège-tibia face à son ancien club, lui qui est né à Camas, en Andalousie, tout près de Séville.