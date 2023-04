Angers: l’ancien président Saïd Chabane sera jugé en juin pour "blanchiment en bande organisée"

Soupçonné de blanchiment en bande organisée et d'exercice illégal de la profession d'agent sportif, l'ex-président du SCO d'Angers Saïd Chabane sera jugé le 7 juin annonce l'AFP ce jeudi. Il avait été placé en garde à vue mardi.

Saïd Chabane est fixé. Celui qui a laissé la présidence du SCO d'Angers à Romain son fils (mais qui reste le propriétaire du club) il y a une semaine, a été placé en garde à vue mardi. Durant plus de 36 heures, il a été entendu par les enquêteurs du Service central des courses à jeux à la DCPJ à Nanterre. Il sera jugé le 7 juin pour blanchiment en bande organisée, ont indiqué jeudi le parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis) et son avocat à l'issue de sa garde à vue. L'homme d'affaire sera également jugé pour exercice illégal de la profession d'agent sportif, ce qui "pour un président de club, est un peu inédit", a réagi Me Bernard Benaiem, auprès de l'AFP.

Plus d'infos à venir