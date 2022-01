Angers: le SCO condamné à payer trois millions d'euros d'indemnités à Pickeu

Le club d'Angers a été condamné, ce mercredi, par la justice à verser trois millions d'euros d'indemnités à son ancien directeur sportif, Olivier Pickeu, qui contestait son licenciement pour fautes graves.

Le conseil des prud'hommes a tranché en faveur d'Olivier Pickeu. Et le SCO d'Angers va devoir verser de lourdes indemnités à son ancien directeur sportif emblématique.

Trois millions d'euros d'indemnités pour Pickeu

Ce mercredi, le club angevin a été condamné par la justice à devoir verser trois millions d'euros à l'actuel président du stade Malherbe de Caen, qui contestait son licenciement pour "fautes graves" en avril 2020. Dans son délibéré, le conseil des prud'hommes a reconnu une "cause réelle et sérieuse" de licenciement mais pas de "faute grave". Le club, qui contestait l'existence même d'un contrat de travail, se voit condamné à verser 3 millions d'euros au titre des salaires, congés payés, indemnités et primes.

L'homme de 51 ans réclamait sept millions d'euros pour avoir été mis à pied et renvoyé après un bail de 14 ans au club. Dans un communiqué, Angers a annoncé "prendre acte de la décision". Mais l'une ou l'autre des parties pourraient faire appel une fois reçue la notification de la décision et surtout de ses motivations.