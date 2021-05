Angers-Lille: la causerie endiablée de Benjamin André avant le match du titre

Avant la victoire de Lille à Angers ce dimanche, dans le cadre de la dernière journée de la saison de Ligue 1, Benjamin André a fait une causerie mémorable dans le vestiaire nordiste. Celle du titre de champion de France.

C'est la causerie qui restera dans l'histoire. Celle du titre, celle du leader qui emmène ses troupes vers un moment historique. Canal+ a diffusé la causerie de Benjamin André dans le vestiaire de Lille ce dimanche, avant le coup d'envoi du match à Angers pour la dernière journée de Ligue 1 (2-1, victoire des Lillois qui valide le titre). Elle est enflammée, vibrante et forte.

La séquence du discours de Benjamin André © Capture écran Canal+

"Celui qui n'est pas prêt les gars, il ne sort pas du vestiaire!"

"Calme! Ça va bien se passer, les copains!, apaise le milieu de terrain avait de se montrer plus ferme. On n'oublie pas, depuis le début de saison, c'est attitude! Le coach l'a dit, on le répète, ATTITUDE! Quand on aura le ballon, on y va, on accompagne, sur toutes les actions. Et on s'encourage. Quand on n'a pas le ballon, REACTION A LA PERTE! REACTION A LA PERTE! Celui qui n'est pas prêt les gars, il ne sort pas du vestiaire! Allez les gars, on va le faire, on va le faire!"

Le LOSC s'était fait peur lors de l'avant-dernière journée, en concédant le match nul face à Saint-Etienne. Un faux pas en terre angevine et le PSG pouvait en profiter pour coiffer les Nordistes au poteau. Mais Lille a fait le travail, en ouvrant le score par Jonathan David puis en faisant le break avec un penalty de Burak Yilmaz.