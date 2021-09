Angers-OM: les images des bagarres entre supporters des deux clubs

La rencontre entre Angers et l’OM (0-0), comptant pour la 7e journée de Ligue 1, a été ternie par des affrontements entre supporters des deux équipes à la fin du match.

Une Ligue 1 sous tension. Après les envahissements de terrain lors de Nice-OM et de Lens-Lille, les jets de bouteilles à l’occasion de Montpellier-OM, de nouveaux débordements ont été constatés ce mercredi lors de la 7e journée. A Montpellier, le car des supporters de Bordeaux a été caillassé par des supporters adverses. A Metz, des supporters lorrains ont réussi à pénétrer sur la pelouse de Saint-Symphorien après le coup de sifflet final face au PSG. Et à Angers, c’est une situation similaire qui s’est produite. Mais en plus grave.

"Un schéma classique et stupide"

Au terme de provocations incessantes entre les supporters du Sco et ceux de l’OM, certains fans des deux équipes, placés étonnamment assez proches dans le stade Raymond Kopa, se sont rués sur la pelouse pour se battre. Des images de ces affrontements circulent sur les réseaux sociaux, notamment par le biais de Matthieu Margueritte, journaliste à Foot Mercato.

On y voit la bataille rangée entre les deux camps, dont on ignore encore le bilan en terme d’éventuels blessés et d’interpellations. "Il y a eu une provocation de la part de la tribune angevine, avec des doigts d'honneur et des pétards qui ont été envoyés du côté angevin vers les Marseillais. Les Marseillais ont répondu, c'est un schéma classique et stupide, d'un côté et de l'autre. Je n'accuse personne", a expliqué à la presse Jacques Cardoze, responsable de la communication de l'OM.

La commission de discipline de la LFP voit sur son bureau les dossiers s’empiler depuis le début de la saison. Et cette triste 7e journée n’a fait que renforcer l’image sulfureuse qui commence à coller à la peau du championnat de France.