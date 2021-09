Metz-PSG: des supporters sur la pelouse dans une fin de match houleuse

Quelques supporters messins ont pénétré sur la pelouse du stade Symphorien à l'issue du match contre le PSG, perdu par les Grenats au bout du temps additionnel (1-2).

La violence, on ne s’y fera jamais. Mais elle est omniprésente en ce début de saison dans les tribunes de Ligue 1. Et cette semaine n’y a pas échappé. A Angers, où les supporters de l’OM ont souhaité en découdre avec leurs homologues du SCO. Et dans une moindre mesure à Metz, dans une fin de match houleuse où les Parisiens ont arraché la victoire (2-1) dans le temps additionnel. La brouille entre Kylian Mbappé et Alexandre Oukidja a échauffé les esprits, et occulté ce qui était en train de se jouer dans les gradins.

Hakimi sauve les apparences

Le début d’échauffourée a permis à quelques inconscients de descendre tranquillement des tribunes pour pénétrer sur la pelouse. Vigilant, le service de sécurité est intervenu pour prévenir tout débordement, et les quelques individus concernés ont été interpellés, non sans surprendre Danilo Pereira, qui allait toucher deux mots de la prestation des Parisiens au micro de Canal+, diffuseur de la rencontre. Plus tôt dans la soirée, à Montpellier, le bus des supporters bordelais a été caillassé par des supporters héraultais.

Trois jours après avoir écarté Lyon dans le temps additionnel, les Parisiens sans leur meneur argentin Lionel Messi (genou) ont récidivé à Saint-Symphorien grâce au latéral marocain Achraf Hakimi, buteur décisif à la 95e minute après avoir ouvert le score, déjà, en début de match (5e).