Angers-Rennes: un maximum d’efficacité pour les Rennais, qui croient à l'Europe

Rennes s'est imposé (3-0) ce samedi à Angers et prend provisoirement deux points d'avance sur l'OM, à une longueur de Lens, cinquième de Ligue 1. De quoi croire à l'Europe.

Angers est toujours à la peine dans son stade Raymond-Kopa, où il n’a plus gagné en Ligue 1 depuis la fin du mois de janvier et un large succès (3-1) contre Nîmes. Pourtant battu à deux reprises par le SCO cette saison, en championnat et en Coupe, le Stade Rennais s’y est imposé ce samedi (3-0) lors de la 33e journée de Ligue 1. Et réalise une belle opération au classement.

Le club breton revient provisoirement à hauteur du RC Lens, à un point seulement de la cinquième place occupée par les Sang et Or. Et met la pression sur l’OM, à deux points, qui reçoit Lorient (17h). Les joueurs de Bruno Genesio ont en plus eu la bonne idée de marquer à trois reprises tout en préservant leur cage inviolée, histoire de soigner la différence de buts (+8).

Longtemps dominateur sans convaincre avec le ballon en première période, se procurant finalement très peu d’occasions franches, le Stade Rennais a fini par ouvrir le score dans le temps additionnel du premier acte (45e+1), grâce au deuxième but du Belge Jérémy Doku en Ligue 1. Cruel pour le SCO qui avait pris confiance et cru marquer quelques instants plus tôt.

But injustement refusé à Bahoken?

Gomis s’était troué à la retombée d’un ballon, permettant à Bahoken, qui se trouvait à côté, de marquer sans opposition, mais l’arbitre retenait une faute peu évidente sur le gardien rennais. Dans la maîtrise du jeu et les intentions, le Stade Rennais a eu l’ascendant. Et bien qu’il ait moins tiré que son adversaire, le club breton s’est montré plus tranchant. Trois tirs cadrés, trois buts. Efficacité maximale.

Terrier a conclu de près une très belle action rennaise à l'heure de jeu (63e), avant de laisser le soin à son remplaçant de plier l'affaire. Servi en fin de match (90e+1) après un bon débordement de Dalbert dans le couloir gauche, Guirassy s’est joué de son adversaire direct sur le contrôle orienté avant de crocheter Traoré pour battre le gardien d’une frappe croisée du gauche. Et inscrire son 8e but, le quatrième sur les quatre derniers matches. L'attaquant français, à l'instar de son club, invaincu depuis un mois (4 victoires et 1 match nul), continue sur sa lancée.